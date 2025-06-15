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Врагам верить нельзя, заявил Путин - РИА Новости, 15.06.2025
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12:09 15.06.2025 (обновлено: 12:40 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/putin-2022942076.html
Врагам верить нельзя, заявил Путин
Врагам верить нельзя, заявил Путин - РИА Новости, 15.06.2025
Врагам верить нельзя, заявил Путин
Доверие людям является элементом российской традиции, но врагам верить нельзя, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:09:00+03:00
2025-06-15T12:40:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Доверие людям является элементом российской традиции, но врагам верить нельзя, заявил президент России Владимир Путин.Путин в четверг 12 июня вручал в Кремле государственные премии, после церемонии президент России пообщался с лауреатами за бокалом шампанского. Герой труда, физик-ядерщик Юрий Диков сказал: "Не верьте врагам, обманут"."Нельзя, согласен в вами. Знаете, мы наивные люди все, я точно говорю, мы все наивные люди. Это, к сожалению, тоже у нас такое элемент нашей традиции. Всё время всем доверять и передоверяться", - ответил глава государства.Кадры общения опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Врагам верить нельзя, заявил Путин

Путин: доверие является элементом российской традиции, но врагам верить нельзя

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Доверие людям является элементом российской традиции, но врагам верить нельзя, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг 12 июня вручал в Кремле государственные премии, после церемонии президент России пообщался с лауреатами за бокалом шампанского. Герой труда, физик-ядерщик Юрий Диков сказал: "Не верьте врагам, обманут".
"Нельзя, согласен в вами. Знаете, мы наивные люди все, я точно говорю, мы все наивные люди. Это, к сожалению, тоже у нас такое элемент нашей традиции. Всё время всем доверять и передоверяться", - ответил глава государства.
Кадры общения опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин.
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