https://ria.ru/20250615/putin-2022942076.html

Врагам верить нельзя, заявил Путин

Врагам верить нельзя, заявил Путин - РИА Новости, 15.06.2025

Врагам верить нельзя, заявил Путин

Доверие людям является элементом российской традиции, но врагам верить нельзя, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:09:00+03:00

2025-06-15T12:09:00+03:00

2025-06-15T12:40:00+03:00

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Доверие людям является элементом российской традиции, но врагам верить нельзя, заявил президент России Владимир Путин.Путин в четверг 12 июня вручал в Кремле государственные премии, после церемонии президент России пообщался с лауреатами за бокалом шампанского. Герой труда, физик-ядерщик Юрий Диков сказал: "Не верьте врагам, обманут"."Нельзя, согласен в вами. Знаете, мы наивные люди все, я точно говорю, мы все наивные люди. Это, к сожалению, тоже у нас такое элемент нашей традиции. Всё время всем доверять и передоверяться", - ответил глава государства.Кадры общения опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин.

https://ria.ru/20250615/peregovory-2022895642.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин