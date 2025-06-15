https://ria.ru/20250615/putin-2022937127.html

Путин рассказал, как отказался носить очки

Путин рассказал, как отказался носить очки - РИА Новости, 15.06.2025

Путин рассказал, как отказался носить очки

Президент России Владимир Путин сообщил, что врачи предлагали ему носить очки, но он отказался. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T11:40:00+03:00

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россия

владимир путин

павел зарубин

общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что врачи предлагали ему носить очки, но он отказался. Путин 12 июня вручал в Кремле государственные премии, после церемонии глава государства пообщался с одним из лауреатов, офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко, рассказав о своем зрении. "У меня все время была "единица". Лет пять или шесть назад пришел проверяться, и мне говорят: "Это 0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие". И дали мне очки. Я первый раз надел, у меня голова закружилась. Думаю, если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь", — отметил он. Кадры беседы опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин. Столяренко возразил президенту, сказав, что это "не совсем так". "Я не знаю, так или нет, но действует", — ответил президент в ходе неформального общения с лауреатами в Кремле.Путин добавил, что свободно читает без всяких проблем.

https://ria.ru/20250615/putin-2022936381.html

https://ria.ru/20250612/putin-2022523776.html

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Путин рассказал о своем зрении и о том, как ему предложили носить очки Путин рассказал о своем зрении и о том, как ему предложили носить очки 2025-06-15T11:40 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, павел зарубин, общество