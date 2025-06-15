https://ria.ru/20250615/protesty-2022904450.html
Протестующие в Лос-Анджелесе продолжили протесты
Протестующие в Лос-Анджелесе продолжили протесты - РИА Новости, 15.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе продолжили протесты
Ранее разбежавшиеся протестующие в Лос-Анджелесе объединились и продолжили локальные протесты, полиция вновь применила резиновые пули, передает корреспондент... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T06:52:00+03:00
2025-06-15T06:52:00+03:00
2025-06-15T08:32:00+03:00
в мире
лос-анджелес
протесты в калифорнии
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Ранее разбежавшиеся протестующие в Лос-Анджелесе объединились и продолжили локальные протесты, полиция вновь применила резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.После наступления комендантского часа (6.00 мск) большинство протестующих разошлись. Остались только небольшие группы, впоследствии сформировавшиеся в одну (порядка нескольких сотен человек). Затем они же принялись маршировать по городу, перекрывая движение транспорта.Полиция в свою очередь отрезала им один из путей, после чего активисты отошли в сторону. Там их уже поджидала полиция, которая открыла стрельбу резиновыми пулями.По данным на 6.50 мск, активисты вновь разбежались.
https://ria.ru/20250615/ssha-2022903633.html
лос-анджелес
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Протестующие в Лос-Анджелесе бастуют уже 6 часов
Протестующие в Лос-Анджелесе бастуют уже 6 часов, некоторые запускают фейерверки, передает корреспондент РИА Новости. Часть митингующих подошли вплотную к бойцам нацгвардии, охраняющих одно из федеральных зданий. Силовики не отреагировали.
2025-06-15T06:52
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Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона.
2025-06-15T06:52
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
Протестующие в Лос-Анджелесе продолжили протесты
Разбежавшиеся протестующие в Лос-Анджелесе объединились и продолжили протесты
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Ранее разбежавшиеся протестующие в Лос-Анджелесе объединились и продолжили локальные протесты, полиция вновь применила резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.
После наступления комендантского часа (6.00 мск) большинство протестующих разошлись. Остались только небольшие группы, впоследствии сформировавшиеся в одну (порядка нескольких сотен человек). Затем они же принялись маршировать по городу, перекрывая движение транспорта.
Полиция в свою очередь отрезала им один из путей, после чего активисты отошли в сторону. Там их уже поджидала полиция, которая открыла стрельбу резиновыми пулями.
По данным на 6.50 мск, активисты вновь разбежались.