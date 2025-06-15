https://ria.ru/20250615/protesty-2022904450.html

Протестующие в Лос-Анджелесе продолжили протесты

Протестующие в Лос-Анджелесе продолжили протесты - РИА Новости, 15.06.2025

Протестующие в Лос-Анджелесе продолжили протесты

Ранее разбежавшиеся протестующие в Лос-Анджелесе объединились и продолжили локальные протесты, полиция вновь применила резиновые пули, передает корреспондент... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T06:52:00+03:00

2025-06-15T06:52:00+03:00

2025-06-15T08:32:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Ранее разбежавшиеся протестующие в Лос-Анджелесе объединились и продолжили локальные протесты, полиция вновь применила резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.После наступления комендантского часа (6.00 мск) большинство протестующих разошлись. Остались только небольшие группы, впоследствии сформировавшиеся в одну (порядка нескольких сотен человек). Затем они же принялись маршировать по городу, перекрывая движение транспорта.Полиция в свою очередь отрезала им один из путей, после чего активисты отошли в сторону. Там их уже поджидала полиция, которая открыла стрельбу резиновыми пулями.По данным на 6.50 мск, активисты вновь разбежались.

https://ria.ru/20250615/ssha-2022903633.html

лос-анджелес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии