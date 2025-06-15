Жители США в нескольких штатах вышли на антиправительственные митинги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Жители США в нескольких штатах собрались на акции протеста против политики главы Белого дома Дональда Трампа и его администрации, передают корреспонденты РИА Новости.
Демонстрации стала частью скоординированной акции No Kings (с англ. — "Нет королям"). Акции проходят по всей стране в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера.
Лос-Анджелес
- В Лос-Анджелесе тысячи людей собрались возле городской ратуши.
- По наблюдениям корреспондента РИА Новости, этот протест — самый масштабный в городе, начиная с понедельника.
- Демонстрация проходила мирно, силовики не вмешивались и не разгоняли толпу.
- С наступлением комендантского часа протестующие не разошлись, полиция применяет резиновые пули.
Филадельфия
- В городе Филадельфия в акции приняли участие около 14 тысяч человек.
- Участники среди прочего скандировали лозунги: "Вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи".
- Многие протестующие держали в руках американские флаги или самодельные постеры с надписями, сравнивающими ситуацию в США с нацистской Германией, а президента — с "антихристом".
- Позднее местная полиция сообщила, что в акции приняли участие около 80 тысяч человек.
- Акция прошла мирно, по плану организаторов она должна стать самой многочисленной в стране.
Вашингтон
- В пригороде Вашингтона, у штаб-квартиры телеканала Fox 5, на митинг собрались сотни человек.
- Демонстранты держали в руках плакаты и транспаранты с лозунгами: "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно", "Нет королям".
- Участники акции свистели в свистки, били в барабаны и кричали "Нет королям".
- Поддержку демонстрантам выражали гудками многочисленные водители машин с пассажирами.
- В самом Вашингтоне несколько сотен человек вышли на марш с призывом к отставке Трампа.
- Демонстранты в сопровождении нарядов полиции проследовали с транспарантами и плакатами по центру города в сторону Белого дома.
- Участники применяли нецензурную брань в адрес американского лидера, а также выкрикивали лозунги "Трамп должен уйти сейчас же".
- Позднее демонстранты подошли к Белому дому со стороны сквера Лафайет, уперлись в заборы, заранее установленные властями, и продолжили митинг в нескольких десятках метров от периметра резиденции президента.
Нью-Йорк
- В Нью-Йорке на акцию протеста вышли около 500 человек.
- Люди собрались в самом центре Манхеттена на Пятой авеню, что привело к перекрытию дорог и заторам в некоторых районах.
- У людей в руках плакаты с надписями "Никаких королей и диктаторов".
- Некоторые участники раскритиковали празднование 250-летия Армии США, которое пройдет в субботу в Вашингтоне.
Александрия
- Протестная акция началась в городе Александрия в штате Вирджиния, люди продолжают прибывать.
- Ожидается, что конгрессмен-демократ Дон Бейер вместе с членами сената штата выступит перед толпой со сцены.
Сан-Антонио
- Многотысячная акция протеста началась в Сан-Антонио, штат Техас, передает корреспондент РИА новости.
- полиция перекрыла улицы в районе митинга.
- Митингующие прошли маршем через центр города начали расходиться.
Полиция города Солт-Лейк-Сити в штате Юта сообщила, что на фоне массовых протестов против политики Дональда Трампа и его администрации произошла стрельба. По данным правоохранительных органов, один человек находится в критическом состоянии. Подозреваемый в стрельбе задержан.
Протесты в США
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители демпартии.
- Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает
- Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Протестующие в Лос-Анджелесе стали возводить баррикады и устраивать погромы.
- В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
- Масштабные акции прошли и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
- Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
- Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жесткими мерами за мародерство.
- Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке.
- Сроки начала рейда не уточняются.
Дождались: бунт мигрантов взорвал страну
9 июня, 08:00