https://ria.ru/20250615/protesty-2022883090.html

Жители США в нескольких штатах вышли на антиправительственные митинги

Жители США в нескольких штатах вышли на антиправительственные митинги - РИА Новости, 15.06.2025

Жители США в нескольких штатах вышли на антиправительственные митинги

Жители США в нескольких штатах собрались на акции протеста против политики главы Белого дома Дональда Трампа и его администрации, передают корреспонденты РИА... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T00:33:00+03:00

2025-06-15T00:33:00+03:00

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в мире

лос-анджелес

сша

дональд трамп

протесты в калифорнии

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Жители США в нескольких штатах собрались на акции протеста против политики главы Белого дома Дональда Трампа и его администрации, передают корреспонденты РИА Новости.Демонстрации стала частью скоординированной акции No Kings (с англ. — "Нет королям"). Акции проходят по всей стране в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера.Лос-АнджелесФиладельфияВашингтонНью-ЙоркАлександрияСан-АнтониоПолиция города Солт-Лейк-Сити в штате Юта сообщила, что на фоне массовых протестов против политики Дональда Трампа и его администрации произошла стрельба. По данным правоохранительных органов, один человек находится в критическом состоянии. Подозреваемый в стрельбе задержан. Протесты в США

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Протест против политики президента США Дональда Трампа в городе Александрия В городе Александрия в штате Вирджиния, расположенному вблизи к американской столице, начался протест против политики президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. Около двух тысяч человек собрались у здания мэрии Александрии, люди продолжают прибывать. Протестующие демонстрируют баннеры с политическими лозунгами, а также оскорблениями и насмешками в адрес Трампа. Ожидается, что конгрессмен-демократ Дон Бейер вместе с членами Сената штата выступит перед толпой со сцены. 2025-06-15T00:33 true PT0M12S

В Лос-Анджелесе проходит многотысячная акция против политики администрации Трампа В Лос-Анджелесе проходит многотысячная акция против политики администрации Трампа 2025-06-15T00:33 true PT0M18S

Шествие против политики Трампа Шествие против политики Трампа проходит в американском городе Филадельфия, в нем принимают участие около 14 тысяч человек, сообщила РИА Новости местная полиция. Как передает корреспондент РИА Новости, участники скандируют "вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи!". Акция проходит мирно, полиция никого не задерживает. Многие держат в руках флаг США или самодельные постеры с надписями, сравнивающими ситуацию в США с нацистской Германией, а президента - с "антихристом". 2025-06-15T00:33 true PT0M18S

Акция протеста против политики Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона Сотни человек в субботу проводят акцию протеста против политики Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона у штаб-квартиры телеканала Fox 5, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты в Бефесде растянулись вдоль обеих полос Висконсин авеню и на разделительной полосе у штаб-квартиры Fox 5, держа в руках плакаты и транспаранты с лозунгами "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно", "Нет королям" и другими призывами. 2025-06-15T00:33 true PT0M31S

Силовики в респираторных масках во время акции протеста в Лос-Анджелесе Протестующие в Лос-Анджелесе раздают "руководство по выживанию во время прямых столкновений", передает корреспондент РИА Новости. Среди полезных советов – что делать, если правоохранители применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ, как вести себя в толпе и оказывать первую помощь. Силовики надели респираторные маски, есть вероятность применения слезоточивого газа. 2025-06-15T00:33 true PT0M14S

Демонстрация против политики Трампа Дождь не помешал протестующим в Нью-Йорке собраться на демонстрацию против политики администрации Трампа 2025-06-15T00:33 true PT0M05S

Столкновения полиции Лос-Анджелеса с протестующими Полиция Лос-Анджелеса решила разблокировать группу протестующих, предупредив, что арестует их, если они акция продолжится. 2025-06-15T00:33 true PT0M42S

Столкновения с полицией в Сиэтле Столкновения с полицией в Сиэтле 2025-06-15T00:33 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лос-анджелес, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии