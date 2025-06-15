https://ria.ru/20250615/protest-2022905203.html
Полиция приступила к разгону протестующих в Лос-Анджелесе
Полиция приступила к разгону протестующих в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 15.06.2025
Полиция приступила к разгону протестующих в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе полиция вновь применила резиновые пули против протестующих, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T06:57:00+03:00
2025-06-15T06:57:00+03:00
2025-06-15T09:48:00+03:00
в мире
лос-анджелес
протесты в калифорнии
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. В Лос-Анджелесе полиция вновь применила резиновые пули против протестующих, передает корреспондент РИА Новости.После наступления комендантского часа (6.00 мск) большинство протестующих разошлись. Остались только небольшие группы, впоследствии сформировавшиеся в одну (порядка нескольких сотен человек). Затем они же принялись маршировать по городу, перекрывая движение транспорта.Полиция в свою очередь отрезала им один из путей, после чего активисты отошли в сторону. Там их уже поджидала полиция, которая открыла стрельбу резиновыми пулями.
лос-анджелес
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Разгон протестующих в Лос-Анджелесе
Разгон протестующих в Лос-Анджелесе. Помимо слезоточивого газа в ход пошли и светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости. В разгоне участников протеста участвует и конная полиция.
2025-06-15T06:57
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Полиция оттесняет протестующих в Лос-Анджелесе
Полиция оттесняет протестующих в Лос-Анджелесе, передает корреспондент РИА Новости. До комендантского часа в ряде районов города останется около часа.
2025-06-15T06:57
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии, видео
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
Полиция приступила к разгону протестующих в Лос-Анджелесе
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. В Лос-Анджелесе полиция вновь применила резиновые пули против протестующих, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-15T06:57
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PT1M04S
Полиция приступила к разгону протестующих в Лос-Анджелесе
Полиция вновь открыла стрельбу резиновыми пулями по протестующим в Лос-Анджелесе
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. В Лос-Анджелесе полиция вновь применила резиновые пули против протестующих, передает корреспондент РИА Новости.
После наступления комендантского часа (6.00 мск) большинство протестующих разошлись. Остались только небольшие группы, впоследствии сформировавшиеся в одну (порядка нескольких сотен человек). Затем они же принялись маршировать по городу, перекрывая движение транспорта.
Полиция в свою очередь отрезала им один из путей, после чего активисты отошли в сторону. Там их уже поджидала полиция, которая открыла стрельбу резиновыми пулями.