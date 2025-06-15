https://ria.ru/20250615/protest-2022905203.html

Полиция приступила к разгону протестующих в Лос-Анджелесе

Полиция приступила к разгону протестующих в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 15.06.2025

Полиция приступила к разгону протестующих в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе полиция вновь применила резиновые пули против протестующих, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025

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2025-06-15T06:57:00+03:00

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в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. В Лос-Анджелесе полиция вновь применила резиновые пули против протестующих, передает корреспондент РИА Новости.После наступления комендантского часа (6.00 мск) большинство протестующих разошлись. Остались только небольшие группы, впоследствии сформировавшиеся в одну (порядка нескольких сотен человек). Затем они же принялись маршировать по городу, перекрывая движение транспорта.Полиция в свою очередь отрезала им один из путей, после чего активисты отошли в сторону. Там их уже поджидала полиция, которая открыла стрельбу резиновыми пулями.

лос-анджелес

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Разгон протестующих в Лос-Анджелесе Разгон протестующих в Лос-Анджелесе. Помимо слезоточивого газа в ход пошли и светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости. В разгоне участников протеста участвует и конная полиция. 2025-06-15T06:57 true PT1M04S

Полиция оттесняет протестующих в Лос-Анджелесе Полиция оттесняет протестующих в Лос-Анджелесе, передает корреспондент РИА Новости. До комендантского часа в ряде районов города останется около часа. 2025-06-15T06:57 true PT0M13S

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Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии, видео