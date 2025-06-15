https://ria.ru/20250615/protest-2022903537.html
Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса
Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса - РИА Новости, 15.06.2025
Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса
Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса, на месте остаются небольшие группы активистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T06:32:00+03:00
2025-06-15T06:32:00+03:00
2025-06-15T10:27:00+03:00
лос-анджелес
протесты в калифорнии
в мире
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022930175_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1fefbb3f62308bf238bd241bea3a38b.jpg
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса, на месте остаются небольшие группы активистов, передает корреспондент РИА Новости.После того как полиция оттеснила активистов, те начали отступать, затем разбились на небольшие группы. Большинство из них впоследствии разбежались.По состоянию на 20.25 (6.25 мск), на улицах города остаются десятки активистов, выступающих против политики администрации президента США Дональда Трампа. Полиция тем не менее не вмешивается.Снизилась также интенсивность стрельбы резиновыми снарядами. С наступлением комендантского часа звуки выстрелов практически не слышны.
https://ria.ru/20250615/los-andzheles-2022915768.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса
Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса, на месте остаются небольшие группы активистов, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-15T06:32
true
PT0M11S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022930175_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dd1955c4f591e0f79d7f83ba338e753e.jpg
Протестующие в Лос-Анджелесе во время комендантского часа
Протестующие в Лос-Анджелесе с наступлением комендантского часа остаются на улице, полиция продолжает разгонять их, использует резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-15T06:32
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, протесты в калифорнии, в мире, дональд трамп, сша
Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии, В мире, Дональд Трамп, США
Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса
На улицах в Лос-Анджелесе остаются небольшие группы активистов