https://ria.ru/20250615/protest-2022903537.html

Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса

Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса - РИА Новости, 15.06.2025

Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса

Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса, на месте остаются небольшие группы активистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T06:32:00+03:00

2025-06-15T06:32:00+03:00

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лос-анджелес

протесты в калифорнии

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дональд трамп

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса, на месте остаются небольшие группы активистов, передает корреспондент РИА Новости.После того как полиция оттеснила активистов, те начали отступать, затем разбились на небольшие группы. Большинство из них впоследствии разбежались.По состоянию на 20.25 (6.25 мск), на улицах города остаются десятки активистов, выступающих против политики администрации президента США Дональда Трампа. Полиция тем не менее не вмешивается.Снизилась также интенсивность стрельбы резиновыми снарядами. С наступлением комендантского часа звуки выстрелов практически не слышны.

https://ria.ru/20250615/los-andzheles-2022915768.html

лос-анджелес

сша

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса Подавляющая часть протестующих покинула улицы Лос-Анджелеса, на месте остаются небольшие группы активистов, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-15T06:32 true PT0M11S

Протестующие в Лос-Анджелесе во время комендантского часа Протестующие в Лос-Анджелесе с наступлением комендантского часа остаются на улице, полиция продолжает разгонять их, использует резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-15T06:32 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лос-анджелес, протесты в калифорнии, в мире, дональд трамп, сша