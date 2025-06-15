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Полиция в Лос-Анджелесе пытается разогнать протестующих

Полиция в Лос-Анджелесе пытается разогнать протестующих - РИА Новости, 15.06.2025

Полиция в Лос-Анджелесе пытается разогнать протестующих

Протестующие в Лос-Анджелесе с наступлением комендантского часа остаются на улице, полиция продолжает разгонять их, использует резиновые пули, передает... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T06:09:00+03:00

2025-06-15T06:09:00+03:00

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе с наступлением комендантского часа остаются на улице, полиция продолжает разгонять их, использует резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.Комендантский час действует в центральных районах города с 20.00 (6.00 мск).По состоянию на его начало, протестующие продолжают оставаться на улицах города. Полиция преследует их по Бродвею, оттесняя с помощью резиновых пуль. Активисты отступают.

лос-анджелес

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона. 2025-06-15T06:09 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии, видео