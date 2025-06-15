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Полиция в Лос-Анджелесе пытается разогнать протестующих - РИА Новости, 15.06.2025
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06:09 15.06.2025 (обновлено: 06:19 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/protest-2022902628.html
Полиция в Лос-Анджелесе пытается разогнать протестующих
Полиция в Лос-Анджелесе пытается разогнать протестующих - РИА Новости, 15.06.2025
Полиция в Лос-Анджелесе пытается разогнать протестующих
Протестующие в Лос-Анджелесе с наступлением комендантского часа остаются на улице, полиция продолжает разгонять их, использует резиновые пули, передает... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T06:09:00+03:00
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в мире
лос-анджелес
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе с наступлением комендантского часа остаются на улице, полиция продолжает разгонять их, использует резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.Комендантский час действует в центральных районах города с 20.00 (6.00 мск).По состоянию на его начало, протестующие продолжают оставаться на улицах города. Полиция преследует их по Бродвею, оттесняя с помощью резиновых пуль. Активисты отступают.
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Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона.
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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии, видео
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
Полиция в Лос-Анджелесе пытается разогнать протестующих
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе с наступлением комендантского часа остаются на улице, полиция продолжает разгонять их, использует резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.
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Полиция в Лос-Анджелесе пытается разогнать протестующих

Полиция в Лос-Анджелесе использует резиновые пули для разгона протестующих

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротесты в Лос-Анджелесе
Протесты в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Протесты в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе с наступлением комендантского часа остаются на улице, полиция продолжает разгонять их, использует резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.
Комендантский час действует в центральных районах города с 20.00 (6.00 мск).
По состоянию на его начало, протестующие продолжают оставаться на улицах города. Полиция преследует их по Бродвею, оттесняя с помощью резиновых пуль. Активисты отступают.
 
В миреЛос-АнджелесПротесты в Калифорнии
 
 
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