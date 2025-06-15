https://ria.ru/20250615/protest-2022902628.html
Полиция в Лос-Анджелесе пытается разогнать протестующих
Полиция в Лос-Анджелесе пытается разогнать протестующих - РИА Новости, 15.06.2025
Полиция в Лос-Анджелесе пытается разогнать протестующих
Протестующие в Лос-Анджелесе с наступлением комендантского часа остаются на улице, полиция продолжает разгонять их, использует резиновые пули, передает... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T06:09:00+03:00
2025-06-15T06:09:00+03:00
2025-06-15T06:19:00+03:00
в мире
лос-анджелес
протесты в калифорнии
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе с наступлением комендантского часа остаются на улице, полиция продолжает разгонять их, использует резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.Комендантский час действует в центральных районах города с 20.00 (6.00 мск).По состоянию на его начало, протестующие продолжают оставаться на улицах города. Полиция преследует их по Бродвею, оттесняя с помощью резиновых пуль. Активисты отступают.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022643268_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_adca17a92963d53f5c61cf8ce5e1974c.jpg
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона.
2025-06-15T06:09
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии, видео
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
Полиция в Лос-Анджелесе пытается разогнать протестующих
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе с наступлением комендантского часа остаются на улице, полиция продолжает разгонять их, использует резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-15T06:09
true
PT0M18S
Полиция в Лос-Анджелесе пытается разогнать протестующих
Полиция в Лос-Анджелесе использует резиновые пули для разгона протестующих
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе с наступлением комендантского часа остаются на улице, полиция продолжает разгонять их, использует резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.
Комендантский час действует в центральных районах города с 20.00 (6.00 мск).
По состоянию на его начало, протестующие продолжают оставаться на улицах города. Полиция преследует их по Бродвею, оттесняя с помощью резиновых пуль. Активисты отступают.