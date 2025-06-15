https://ria.ru/20250615/protest-2022898020.html
Протестующие в Лос-Анджелесе продолжают демонстрацию, несмотря на запрет
Протестующие в Лос-Анджелесе продолжают демонстрацию, несмотря на запрет - РИА Новости, 15.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе продолжают демонстрацию, несмотря на запрет
Протестующие в Лос-Анджелесе против политики президента США Дональда Трампа, несмотря на разгон полицией и предписание властей покинуть улицы, продолжают... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T04:49:00+03:00
2025-06-15T04:49:00+03:00
2025-06-15T09:47:00+03:00
в мире
лос-анджелес
протесты в калифорнии
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе против политики президента США Дональда Трампа, несмотря на разгон полицией и предписание властей покинуть улицы, продолжают демонстрацию, передает корреспондент РИА Новости.По состоянию на 18.40 (4.40 мск), в центре Лос-Анджелеса то и дело слышатся звуки выстрелов - это, вероятно, полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ.При этом около часа назад на телефоны находящихся в центре города пришло уведомление о необходимости покинуть ряд центральных улиц. Протестующие тем не менее не послушались и продолжают оставаться в гуще событий.Полиция применяет резиновые пули.До комендантского часа в ряде районов города останется немногим более часа.
https://ria.ru/20250615/protest-2022893247.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Полиция оттесняет протестующих в Лос-Анджелесе
Полиция оттесняет протестующих в Лос-Анджелесе, передает корреспондент РИА Новости. До комендантского часа в ряде районов города останется около часа.
2025-06-15T04:49
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Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона.
2025-06-15T04:49
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
Протестующие в Лос-Анджелесе продолжают демонстрацию, несмотря на запрет
Протестующие в Лос-Анджелесе не расходятся, несмотря на предписание властей