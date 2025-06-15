https://ria.ru/20250615/protest-2022898020.html

Протестующие в Лос-Анджелесе продолжают демонстрацию, несмотря на запрет

Протестующие в Лос-Анджелесе продолжают демонстрацию, несмотря на запрет - РИА Новости, 15.06.2025

Протестующие в Лос-Анджелесе продолжают демонстрацию, несмотря на запрет

Протестующие в Лос-Анджелесе против политики президента США Дональда Трампа, несмотря на разгон полицией и предписание властей покинуть улицы, продолжают... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T04:49:00+03:00

2025-06-15T04:49:00+03:00

2025-06-15T09:47:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе против политики президента США Дональда Трампа, несмотря на разгон полицией и предписание властей покинуть улицы, продолжают демонстрацию, передает корреспондент РИА Новости.По состоянию на 18.40 (4.40 мск), в центре Лос-Анджелеса то и дело слышатся звуки выстрелов - это, вероятно, полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ.При этом около часа назад на телефоны находящихся в центре города пришло уведомление о необходимости покинуть ряд центральных улиц. Протестующие тем не менее не послушались и продолжают оставаться в гуще событий.Полиция применяет резиновые пули.До комендантского часа в ряде районов города останется немногим более часа.

https://ria.ru/20250615/protest-2022893247.html

лос-анджелес

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Дарья Буймова

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Полиция оттесняет протестующих в Лос-Анджелесе Полиция оттесняет протестующих в Лос-Анджелесе, передает корреспондент РИА Новости. До комендантского часа в ряде районов города останется около часа. 2025-06-15T04:49 true PT0M13S

Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона. 2025-06-15T04:49 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии