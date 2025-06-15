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Протестующие в Сан-Антонио начинают расходиться

Протестующие в Сан-Антонио начинают расходиться - РИА Новости, 15.06.2025

Протестующие в Сан-Антонио начинают расходиться

Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио возвращаются в исходную точку марша и начинают расходиться, передает корреспондент РИА новости. РИА Новости, 15.06.2025

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в мире

сша

сан-антонио

дональд трамп

протесты в калифорнии

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САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио возвращаются в исходную точку марша и начинают расходиться, передает корреспондент РИА новости. Ранее демонстранты провели многотысячный митинг на сквере Парк Трэвис, после чего направились маршем по улицам и заполнили большую часть центра города. Митинг проходил в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям"). Акцию сопровождал вертолет, полицейские перекрыли улицы и не мешали шествию. Около 20.00 по местному времени (4.00 мск) толпа начала возвращаться в Парк Трэвис и расходиться. Акция прошла мирно и без инцидентов.

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сан-антонио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона. 2025-06-15T04:06 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, сан-антонио, дональд трамп, протесты в калифорнии, видео