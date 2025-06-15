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Протестующие в Сан-Антонио начинают расходиться - РИА Новости, 15.06.2025
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04:06 15.06.2025 (обновлено: 04:07 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/protest-2022896542.html
Протестующие в Сан-Антонио начинают расходиться
Протестующие в Сан-Антонио начинают расходиться - РИА Новости, 15.06.2025
Протестующие в Сан-Антонио начинают расходиться
Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио возвращаются в исходную точку марша и начинают расходиться, передает корреспондент РИА новости. РИА Новости, 15.06.2025
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в мире
сша
сан-антонио
дональд трамп
протесты в калифорнии
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САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио возвращаются в исходную точку марша и начинают расходиться, передает корреспондент РИА новости. Ранее демонстранты провели многотысячный митинг на сквере Парк Трэвис, после чего направились маршем по улицам и заполнили большую часть центра города. Митинг проходил в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям"). Акцию сопровождал вертолет, полицейские перекрыли улицы и не мешали шествию. Около 20.00 по местному времени (4.00 мск) толпа начала возвращаться в Парк Трэвис и расходиться. Акция прошла мирно и без инцидентов.
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7 495 645-6601
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Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона.
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в мире, сша, сан-антонио, дональд трамп, протесты в калифорнии, видео
В мире, США, Сан-Антонио, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Протестующие в Сан-Антонио начинают расходиться
САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио возвращаются в исходную точку марша и начинают расходиться, передает корреспондент РИА новости.
2025-06-15T04:06
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Протестующие в Сан-Антонио начинают расходиться

Протестующие в Сан-Антонио возвращаются в исходную точку марша и расходятся

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротестующие против миграционной политики США
Протестующие против миграционной политики США - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Протестующие против миграционной политики США. Архивное фото
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САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио возвращаются в исходную точку марша и начинают расходиться, передает корреспондент РИА новости.
Ранее демонстранты провели многотысячный митинг на сквере Парк Трэвис, после чего направились маршем по улицам и заполнили большую часть центра города. Митинг проходил в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям"). Акцию сопровождал вертолет, полицейские перекрыли улицы и не мешали шествию.
Около 20.00 по местному времени (4.00 мск) толпа начала возвращаться в Парк Трэвис и расходиться. Акция прошла мирно и без инцидентов.
 
В миреСШАСан-АнтониоДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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