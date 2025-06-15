https://ria.ru/20250615/protest-2022896542.html
Протестующие в Сан-Антонио начинают расходиться
Протестующие в Сан-Антонио начинают расходиться - РИА Новости, 15.06.2025
Протестующие в Сан-Антонио начинают расходиться
Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио возвращаются в исходную точку марша и начинают расходиться, передает корреспондент РИА новости. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T04:06:00+03:00
2025-06-15T04:06:00+03:00
2025-06-15T04:07:00+03:00
в мире
сша
сан-антонио
дональд трамп
протесты в калифорнии
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САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио возвращаются в исходную точку марша и начинают расходиться, передает корреспондент РИА новости. Ранее демонстранты провели многотысячный митинг на сквере Парк Трэвис, после чего направились маршем по улицам и заполнили большую часть центра города. Митинг проходил в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям"). Акцию сопровождал вертолет, полицейские перекрыли улицы и не мешали шествию. Около 20.00 по местному времени (4.00 мск) толпа начала возвращаться в Парк Трэвис и расходиться. Акция прошла мирно и без инцидентов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022512833_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_931f591eedc4b28a00cd11243b402b00.jpg
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона.
2025-06-15T04:06
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сан-антонио, дональд трамп, протесты в калифорнии, видео
В мире, США, Сан-Антонио, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Протестующие в Сан-Антонио начинают расходиться
САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио возвращаются в исходную точку марша и начинают расходиться, передает корреспондент РИА новости.
2025-06-15T04:06
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PT0M18S
Протестующие в Сан-Антонио начинают расходиться
Протестующие в Сан-Антонио возвращаются в исходную точку марша и расходятся
САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио возвращаются в исходную точку марша и начинают расходиться, передает корреспондент РИА новости.
Ранее демонстранты провели многотысячный митинг на сквере Парк Трэвис, после чего направились маршем по улицам и заполнили большую часть центра города. Митинг проходил в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям"). Акцию сопровождал вертолет, полицейские перекрыли улицы и не мешали шествию.
Около 20.00 по местному времени (4.00 мск) толпа начала возвращаться в Парк Трэвис и расходиться. Акция прошла мирно и без инцидентов.