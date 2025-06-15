https://ria.ru/20250615/protest-2022895933.html
Протестующие в Сан-Антонио заполнили центр города
Протестующие в Сан-Антонио заполнили центр города - РИА Новости, 15.06.2025
Протестующие в Сан-Антонио заполнили центр города
Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, заполнили большую часть центральных улиц города, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:55:00+03:00
2025-06-15T03:55:00+03:00
2025-06-15T09:46:00+03:00
в мире
сша
сан-антонио
техас
дональд трамп
протесты в калифорнии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022922393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0cdf276a413284681ce7784de1f5abfa.jpg
САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 14 июн - РИА Новости. Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, заполнили большую часть центральных улиц города, передает корреспондент РИА новости. Участники акции ранее собрались на севере Парк Трэвис, после чего пошли маршем через город. Демонстранты несут транспаранты и скандируют "Чьи улицы? Наши улицы!" и "Революция". Также раздаются кричалки в поддержку мигрантов и в поддержку Палестины. Ранее на Парк Трэвис собралась многотысячная толпа, люди постепенно начали заполнять прилегающие к скверу улицы, которые полиция в итоге перекрыла. Акцию продолжает сопровождать вертолет, полицейские перекрывают улицы и не мешают шествию. Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям").
сша
сан-антонио
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Протестующие заняли большую часть центра Сан-Антонио
Протестующие против политики Трампа заняли большую часть центра Сан-Антонио, штат Техас. Полицейские перекрывают улицы, самому шествию не мешают. Как передает корреспондент РИА Новости, демонстранты несут транспаранты и скандируют "Чьи улицы? Наши улицы!" и "Революция". Также раздаются кричалки в поддержку мигрантов и в поддержку Палестины.
2025-06-15T03:55
true
PT0M26S
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона.
2025-06-15T03:55
true
PT0M18S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022922393_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6fcf130a2835dafb9a9c3670ae0881b4.jpg
Протестующие в Лос-Анджелесе продолжают демонстрацию несмотря на разгон полицией
Протестующие в Лос-Анджелесе, несмотря на разгон полицией и предписание властей покинуть улицы, продолжают демонстрацию, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-15T03:55
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сан-антонио, техас, дональд трамп, протесты в калифорнии, видео
В мире, США, Сан-Антонио, Техас, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Протестующие в Сан-Антонио заполнили центр города
САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 14 июн - РИА Новости. Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, заполнили большую часть центральных улиц города, передает корреспондент РИА новости.
2025-06-15T03:55
true
PT0M26S
Протестующие в Сан-Антонио заполнили центр города
Протестующие в Сан-Антонио заполнили большую часть центральных улиц города
САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 14 июн - РИА Новости. Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, заполнили большую часть центральных улиц города, передает корреспондент РИА новости.
Участники акции ранее собрались на севере Парк Трэвис, после чего пошли маршем через город.
Демонстранты несут транспаранты и скандируют "Чьи улицы? Наши улицы!" и "Революция". Также раздаются кричалки в поддержку мигрантов и в поддержку Палестины
.
Ранее на Парк Трэвис собралась многотысячная толпа, люди постепенно начали заполнять прилегающие к скверу улицы, которые полиция в итоге перекрыла.
Акцию продолжает сопровождать вертолет, полицейские перекрывают улицы и не мешают шествию.
Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям").