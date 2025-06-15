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Протестующие в Сан-Антонио заполнили центр города - РИА Новости, 15.06.2025
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03:55 15.06.2025 (обновлено: 09:46 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/protest-2022895933.html
Протестующие в Сан-Антонио заполнили центр города
Протестующие в Сан-Антонио заполнили центр города - РИА Новости, 15.06.2025
Протестующие в Сан-Антонио заполнили центр города
Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, заполнили большую часть центральных улиц города, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:55:00+03:00
2025-06-15T09:46:00+03:00
в мире
сша
сан-антонио
техас
дональд трамп
протесты в калифорнии
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САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 14 июн - РИА Новости. Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, заполнили большую часть центральных улиц города, передает корреспондент РИА новости. Участники акции ранее собрались на севере Парк Трэвис, после чего пошли маршем через город. Демонстранты несут транспаранты и скандируют "Чьи улицы? Наши улицы!" и "Революция". Также раздаются кричалки в поддержку мигрантов и в поддержку Палестины. Ранее на Парк Трэвис собралась многотысячная толпа, люди постепенно начали заполнять прилегающие к скверу улицы, которые полиция в итоге перекрыла. Акцию продолжает сопровождать вертолет, полицейские перекрывают улицы и не мешают шествию. Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям").
сша
сан-антонио
техас
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Дарья Буймова
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353
60
353
60
Протестующие заняли большую часть центра Сан-Антонио
Протестующие против политики Трампа заняли большую часть центра Сан-Антонио, штат Техас. Полицейские перекрывают улицы, самому шествию не мешают. Как передает корреспондент РИА Новости, демонстранты несут транспаранты и скандируют "Чьи улицы? Наши улицы!" и "Революция". Также раздаются кричалки в поддержку мигрантов и в поддержку Палестины.
2025-06-15T03:55
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PT0M26S
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона.
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PT0M18S
Протестующие в Лос-Анджелесе продолжают демонстрацию несмотря на разгон полицией
Протестующие в Лос-Анджелесе, несмотря на разгон полицией и предписание властей покинуть улицы, продолжают демонстрацию, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, сша, сан-антонио, техас, дональд трамп, протесты в калифорнии, видео
В мире, США, Сан-Антонио, Техас, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Протестующие в Сан-Антонио заполнили центр города
САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 14 июн - РИА Новости. Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, заполнили большую часть центральных улиц города, передает корреспондент РИА новости.
2025-06-15T03:55
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PT0M26S
Протестующие в Сан-Антонио заполнили центр города

Протестующие в Сан-Антонио заполнили большую часть центральных улиц города

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САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 14 июн - РИА Новости. Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, заполнили большую часть центральных улиц города, передает корреспондент РИА новости.
Участники акции ранее собрались на севере Парк Трэвис, после чего пошли маршем через город.
Демонстранты несут транспаранты и скандируют "Чьи улицы? Наши улицы!" и "Революция". Также раздаются кричалки в поддержку мигрантов и в поддержку Палестины.
Ранее на Парк Трэвис собралась многотысячная толпа, люди постепенно начали заполнять прилегающие к скверу улицы, которые полиция в итоге перекрыла.
Акцию продолжает сопровождать вертолет, полицейские перекрывают улицы и не мешают шествию.
Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям").
 
В миреСШАСан-АнтониоТехасДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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