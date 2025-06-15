https://ria.ru/20250615/protest-2022895933.html

Протестующие в Сан-Антонио заполнили центр города

Протестующие в Сан-Антонио заполнили центр города - РИА Новости, 15.06.2025

Протестующие в Сан-Антонио заполнили центр города

Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, заполнили большую часть центральных улиц города, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T03:55:00+03:00

2025-06-15T03:55:00+03:00

2025-06-15T09:46:00+03:00

в мире

сша

сан-антонио

техас

дональд трамп

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022922393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0cdf276a413284681ce7784de1f5abfa.jpg

САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 14 июн - РИА Новости. Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, заполнили большую часть центральных улиц города, передает корреспондент РИА новости. Участники акции ранее собрались на севере Парк Трэвис, после чего пошли маршем через город. Демонстранты несут транспаранты и скандируют "Чьи улицы? Наши улицы!" и "Революция". Также раздаются кричалки в поддержку мигрантов и в поддержку Палестины. Ранее на Парк Трэвис собралась многотысячная толпа, люди постепенно начали заполнять прилегающие к скверу улицы, которые полиция в итоге перекрыла. Акцию продолжает сопровождать вертолет, полицейские перекрывают улицы и не мешают шествию. Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям").

сша

сан-антонио

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протестующие заняли большую часть центра Сан-Антонио Протестующие против политики Трампа заняли большую часть центра Сан-Антонио, штат Техас. Полицейские перекрывают улицы, самому шествию не мешают. Как передает корреспондент РИА Новости, демонстранты несут транспаранты и скандируют "Чьи улицы? Наши улицы!" и "Революция". Также раздаются кричалки в поддержку мигрантов и в поддержку Палестины. 2025-06-15T03:55 true PT0M26S

Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона. 2025-06-15T03:55 true PT0M18S

Протестующие в Лос-Анджелесе продолжают демонстрацию несмотря на разгон полицией Протестующие в Лос-Анджелесе, несмотря на разгон полицией и предписание властей покинуть улицы, продолжают демонстрацию, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-15T03:55 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, сан-антонио, техас, дональд трамп, протесты в калифорнии, видео