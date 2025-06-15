https://ria.ru/20250615/protest-2022893247.html

Протестующие в Сан-Антонио двинулись маршем через город

Протестующие в Сан-Антонио двинулись маршем через город - РИА Новости, 15.06.2025

Протестующие в Сан-Антонио двинулись маршем через город

Протестующие против политики президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, покинули Парк Трэвис и двинулись маршем через город, передает... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T03:12:00+03:00

2025-06-15T03:12:00+03:00

2025-06-15T09:06:00+03:00

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сша

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дональд трамп

протесты в калифорнии

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САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие против политики президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, покинули Парк Трэвис и двинулись маршем через город, передает корреспондент РИА новости. Участники марша несут транспаранты и кричат "Дональд Трамп должен уйти". Ранее на Парк Трэвис собралась многотысячная толпа, люди постепенно начали заполнять прилегающие к скверу улицы, которые полиция перекрыла. Акцию в самом начале начал сопровождать полицейский вертолет. Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям").

https://ria.ru/20250615/protest-2022891241.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протестующие в Сан-Антонио двинулись маршем через город Протестующие в Сан-Антонио двинулись маршем через город, передает корреспондент РИА Новости. Участники марша несут транспаранты и кричат "Дональд Трамп должен уйти". 2025-06-15T03:12 true PT0M35S

Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона. 2025-06-15T03:12 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, сан-антонио, техас, дональд трамп, протесты в калифорнии