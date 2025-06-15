https://ria.ru/20250615/protest-2022893247.html
Протестующие в Сан-Антонио двинулись маршем через город
Протестующие в Сан-Антонио двинулись маршем через город - РИА Новости, 15.06.2025
Протестующие в Сан-Антонио двинулись маршем через город
Протестующие против политики президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, покинули Парк Трэвис и двинулись маршем через город, передает... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:12:00+03:00
2025-06-15T03:12:00+03:00
2025-06-15T09:06:00+03:00
в мире
сша
сан-антонио
техас
дональд трамп
протесты в калифорнии
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САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 15 июн - РИА Новости. Протестующие против политики президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, покинули Парк Трэвис и двинулись маршем через город, передает корреспондент РИА новости. Участники марша несут транспаранты и кричат "Дональд Трамп должен уйти". Ранее на Парк Трэвис собралась многотысячная толпа, люди постепенно начали заполнять прилегающие к скверу улицы, которые полиция перекрыла. Акцию в самом начале начал сопровождать полицейский вертолет. Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям").
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Протестующие в Сан-Антонио двинулись маршем через город
Протестующие в Сан-Антонио двинулись маршем через город, передает корреспондент РИА Новости. Участники марша несут транспаранты и кричат "Дональд Трамп должен уйти".
2025-06-15T03:12
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Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона.
2025-06-15T03:12
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сан-антонио, техас, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, США, Сан-Антонио, Техас, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Протестующие в Сан-Антонио двинулись маршем через город
Протестующие в Сан-Антонио покинули Парк Трэвис и двинулись маршем через город