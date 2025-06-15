https://ria.ru/20250615/protest-2022891241.html
Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих
Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих - РИА Новости, 15.06.2025
Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих
Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих против политики президента США Дональда Трампа, правоохранители применили слезоточивый газ, передает... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T02:28:00+03:00
2025-06-15T02:28:00+03:00
2025-06-15T02:57:00+03:00
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лос-анджелес
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 15 июн - РИА Новости. Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих против политики президента США Дональда Трампа, правоохранители применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На митинг ранее вышли несколько тысяч человек, согласно подсчетам корреспондента РИА Новости.Кроме того, в разгоне протестующих участвует и конная полиция.Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходит по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера: военный парад в Вашингтоне совпадает с 79-м днем рождения Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.Протесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванными рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
https://ria.ru/20250615/los-andzheles-2022891913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона.
2025-06-15T02:28
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих
Полиция в Лос-Анджелесе применила слезоточивый газ против протестующих
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 15 июн - РИА Новости. Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих против политики президента США Дональда Трампа, правоохранители применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На митинг ранее вышли несколько тысяч человек, согласно подсчетам корреспондента РИА Новости.
Кроме того, в разгоне протестующих участвует и конная полиция.
Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходит по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера: военный парад в Вашингтоне совпадает с 79-м днем рождения Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.
Протесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванными рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.