https://ria.ru/20250615/protest-2022891241.html

Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих

Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих - РИА Новости, 15.06.2025

Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих

Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих против политики президента США Дональда Трампа, правоохранители применили слезоточивый газ, передает... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T02:28:00+03:00

2025-06-15T02:28:00+03:00

2025-06-15T02:57:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 15 июн - РИА Новости. Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих против политики президента США Дональда Трампа, правоохранители применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На митинг ранее вышли несколько тысяч человек, согласно подсчетам корреспондента РИА Новости.Кроме того, в разгоне протестующих участвует и конная полиция.Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходит по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера: военный парад в Вашингтоне совпадает с 79-м днем рождения Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.Протесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванными рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

https://ria.ru/20250615/los-andzheles-2022891913.html

лос-анджелес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона. 2025-06-15T02:28 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии