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Полиция в Сан-Антонио перекрыла улицы в районе протестов - РИА Новости, 15.06.2025
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02:24 15.06.2025 (обновлено: 08:31 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/protest-2022890758.html
Полиция в Сан-Антонио перекрыла улицы в районе протестов
Полиция в Сан-Антонио перекрыла улицы в районе протестов - РИА Новости, 15.06.2025
Полиция в Сан-Антонио перекрыла улицы в районе протестов
Полиция Сан-Антонио, штат Техас, перекрыла улицы вокруг сквера Парк Трэвис на фоне многотысячной акции протеста против политики президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T02:24:00+03:00
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САН-АНТОНИО, 15 июн - РИА Новости. Полиция Сан-Антонио, штат Техас, перекрыла улицы вокруг сквера Парк Трэвис на фоне многотысячной акции протеста против политики президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА новости. На Парк Трэвис собралась многотысячная толпа, люди продолжают прибывать и начали заполнять прилегающие к скверу улицы. На самом сквере сооружена сцена, с нее выступают участники протеста и политики. Демонстранты выкрикивают лозунги против Трампа и скандируют "США, США", "(Трамп) не мой король". До перекрытия улиц некоторые проезжающие мимо машины сигналили в поддержку демонстрантов. Ранее акцию начал сопровождать полицейский вертолет. Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям").
https://ria.ru/20250615/ssha-2022889171.html
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Перекрытые улицы в Сан-Антонио, где проходит акция протеста против политики Трампа
Полиция Сан-Антонио перекрыла улицы вокруг сквера Парк Трэвис, где проходит акция протеста против политики Трампа, передает корреспондент РИА новости. До перекрытия некоторые проезжающие мимо машины сигналили в поддержку демонстрантов.
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в мире, сан-антонио, техас, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Сан-Антонио, Техас, США, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Полиция в Сан-Антонио перекрыла улицы в районе протестов

Полиция Сан-Антонио перекрыла улицы вокруг сквера Парк Трэвис в Техасе

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САН-АНТОНИО, 15 июн - РИА Новости. Полиция Сан-Антонио, штат Техас, перекрыла улицы вокруг сквера Парк Трэвис на фоне многотысячной акции протеста против политики президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА новости.
На Парк Трэвис собралась многотысячная толпа, люди продолжают прибывать и начали заполнять прилегающие к скверу улицы. На самом сквере сооружена сцена, с нее выступают участники протеста и политики. Демонстранты выкрикивают лозунги против Трампа и скандируют "США, США", "(Трамп) не мой король".
Полицейский вертолет следит за протестующими в Сан-Антонио - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Протестующих в Сан-Антонио сопровождает полицейский вертолет
02:04
До перекрытия улиц некоторые проезжающие мимо машины сигналили в поддержку демонстрантов.
Ранее акцию начал сопровождать полицейский вертолет.
Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям").
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В миреСан-АнтониоТехасСШАДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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