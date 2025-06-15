https://ria.ru/20250615/protest-2022890758.html

Полиция в Сан-Антонио перекрыла улицы в районе протестов

Полиция в Сан-Антонио перекрыла улицы в районе протестов - РИА Новости, 15.06.2025

Полиция в Сан-Антонио перекрыла улицы в районе протестов

Полиция Сан-Антонио, штат Техас, перекрыла улицы вокруг сквера Парк Трэвис на фоне многотысячной акции протеста против политики президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 15.06.2025

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САН-АНТОНИО, 15 июн - РИА Новости. Полиция Сан-Антонио, штат Техас, перекрыла улицы вокруг сквера Парк Трэвис на фоне многотысячной акции протеста против политики президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА новости. На Парк Трэвис собралась многотысячная толпа, люди продолжают прибывать и начали заполнять прилегающие к скверу улицы. На самом сквере сооружена сцена, с нее выступают участники протеста и политики. Демонстранты выкрикивают лозунги против Трампа и скандируют "США, США", "(Трамп) не мой король". До перекрытия улиц некоторые проезжающие мимо машины сигналили в поддержку демонстрантов. Ранее акцию начал сопровождать полицейский вертолет. Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям").

https://ria.ru/20250615/ssha-2022889171.html

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сан-антонио

техас

сша

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Перекрытые улицы в Сан-Антонио, где проходит акция протеста против политики Трампа Полиция Сан-Антонио перекрыла улицы вокруг сквера Парк Трэвис, где проходит акция протеста против политики Трампа, передает корреспондент РИА новости. До перекрытия некоторые проезжающие мимо машины сигналили в поддержку демонстрантов. 2025-06-15T02:24 true PT0M16S

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Дарья Буймова

в мире, сан-антонио, техас, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии