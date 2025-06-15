В пригороде Вашингтона начался протест против политики Трампа
Протест против политики Трампа начался в городе Александрия близ Вашингтона
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АЛЕКСАНДРИЯ (штат Вирджиния, США), 15 июн - РИА Новости. Протест против политики президента США Дональда Трампа начался в городе Александрия в штате Вирджиния, расположенному вблизи к американской столице Вашингтону, передает корреспондент РИА Новости.
Около двух тысяч человек собрались у здания мэрии Александрии, люди продолжают прибывать. Протестующие демонстрируют баннеры с политическими лозунгами, а также оскорблениями и насмешками в адрес Трампа. Ожидается, что конгрессмен-демократ Дон Бейер вместе с членами сената штата выступит перед толпой со сцены.
Демонстрация является частью акции No Kings, запланированной в день военного парада в Вашингтоне. В акции ожидается участие более 200 групп гражданских активистов, она проходит в более чем 1,5 тысячи американских городов.
Название No Kings ("Нет королям") призвано выразить протест против "королей" в США и отсылает к обвинениям оппозиции в том, что Трамп якобы страдает авторитарными наклонностями. Впрочем, Трамп сравнения с королем отрицает, отмечая, что ему приходится проходить "круги ада" для реализации своей политики.
Военный парад в Вашингтоне совпадает с 79-м днем рождения Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.
Протесты во многих американских Штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванными рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.