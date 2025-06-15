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В пригороде Вашингтона начался протест против политики Трампа - РИА Новости, 15.06.2025
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00:30 15.06.2025 (обновлено: 08:29 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/protest-2022882881.html
В пригороде Вашингтона начался протест против политики Трампа
В пригороде Вашингтона начался протест против политики Трампа - РИА Новости, 15.06.2025
В пригороде Вашингтона начался протест против политики Трампа
Протест против политики президента США Дональда Трампа начался в городе Александрия в штате Вирджиния, расположенному вблизи к американской столице Вашингтону,... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T00:30:00+03:00
2025-06-15T08:29:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
александрия
сша
дональд трамп
протесты в калифорнии
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АЛЕКСАНДРИЯ (штат Вирджиния, США), 15 июн - РИА Новости. Протест против политики президента США Дональда Трампа начался в городе Александрия в штате Вирджиния, расположенному вблизи к американской столице Вашингтону, передает корреспондент РИА Новости. Около двух тысяч человек собрались у здания мэрии Александрии, люди продолжают прибывать. Протестующие демонстрируют баннеры с политическими лозунгами, а также оскорблениями и насмешками в адрес Трампа. Ожидается, что конгрессмен-демократ Дон Бейер вместе с членами сената штата выступит перед толпой со сцены. Демонстрация является частью акции No Kings, запланированной в день военного парада в Вашингтоне. В акции ожидается участие более 200 групп гражданских активистов, она проходит в более чем 1,5 тысячи американских городов. Название No Kings ("Нет королям") призвано выразить протест против "королей" в США и отсылает к обвинениям оппозиции в том, что Трамп якобы страдает авторитарными наклонностями. Впрочем, Трамп сравнения с королем отрицает, отмечая, что ему приходится проходить "круги ада" для реализации своей политики. Военный парад в Вашингтоне совпадает с 79-м днем рождения Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Протесты во многих американских Штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванными рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
https://ria.ru/20250614/filadelfija-2022874663.html
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Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона
Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона.
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в мире, вашингтон (штат), александрия, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Вашингтон (штат), Александрия, США, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
В пригороде Вашингтона начался протест против политики Трампа

Протест против политики Трампа начался в городе Александрия близ Вашингтона

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АЛЕКСАНДРИЯ (штат Вирджиния, США), 15 июн - РИА Новости. Протест против политики президента США Дональда Трампа начался в городе Александрия в штате Вирджиния, расположенному вблизи к американской столице Вашингтону, передает корреспондент РИА Новости.
Около двух тысяч человек собрались у здания мэрии Александрии, люди продолжают прибывать. Протестующие демонстрируют баннеры с политическими лозунгами, а также оскорблениями и насмешками в адрес Трампа. Ожидается, что конгрессмен-демократ Дон Бейер вместе с членами сената штата выступит перед толпой со сцены.
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Демонстрация является частью акции No Kings, запланированной в день военного парада в Вашингтоне. В акции ожидается участие более 200 групп гражданских активистов, она проходит в более чем 1,5 тысячи американских городов.
Название No Kings ("Нет королям") призвано выразить протест против "королей" в США и отсылает к обвинениям оппозиции в том, что Трамп якобы страдает авторитарными наклонностями. Впрочем, Трамп сравнения с королем отрицает, отмечая, что ему приходится проходить "круги ада" для реализации своей политики.
Военный парад в Вашингтоне совпадает с 79-м днем рождения Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.
Протесты во многих американских Штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванными рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
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В миреВашингтон (штат)АлександрияСШАДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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