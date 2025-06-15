https://ria.ru/20250615/protest-2022882881.html

В пригороде Вашингтона начался протест против политики Трампа

В пригороде Вашингтона начался протест против политики Трампа - РИА Новости, 15.06.2025

В пригороде Вашингтона начался протест против политики Трампа

Протест против политики президента США Дональда Трампа начался в городе Александрия в штате Вирджиния, расположенному вблизи к американской столице Вашингтону,... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T00:30:00+03:00

2025-06-15T00:30:00+03:00

2025-06-15T08:29:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

александрия

сша

дональд трамп

протесты в калифорнии

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АЛЕКСАНДРИЯ (штат Вирджиния, США), 15 июн - РИА Новости. Протест против политики президента США Дональда Трампа начался в городе Александрия в штате Вирджиния, расположенному вблизи к американской столице Вашингтону, передает корреспондент РИА Новости. Около двух тысяч человек собрались у здания мэрии Александрии, люди продолжают прибывать. Протестующие демонстрируют баннеры с политическими лозунгами, а также оскорблениями и насмешками в адрес Трампа. Ожидается, что конгрессмен-демократ Дон Бейер вместе с членами сената штата выступит перед толпой со сцены. Демонстрация является частью акции No Kings, запланированной в день военного парада в Вашингтоне. В акции ожидается участие более 200 групп гражданских активистов, она проходит в более чем 1,5 тысячи американских городов. Название No Kings ("Нет королям") призвано выразить протест против "королей" в США и отсылает к обвинениям оппозиции в том, что Трамп якобы страдает авторитарными наклонностями. Впрочем, Трамп сравнения с королем отрицает, отмечая, что ему приходится проходить "круги ада" для реализации своей политики. Военный парад в Вашингтоне совпадает с 79-м днем рождения Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Протесты во многих американских Штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванными рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

https://ria.ru/20250614/filadelfija-2022874663.html

https://ria.ru/20250614/ssha-2022872076.html

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Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона Протест против политики Трампа в Александрии близ Вашингтона. 2025-06-15T00:30 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), александрия, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии