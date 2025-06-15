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В ДНР призвали родственников попавших в плен не передавать деньги ВСУ - РИА Новости, 15.06.2025
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04:40 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/plennye-2022897434.html
В ДНР призвали родственников попавших в плен не передавать деньги ВСУ
В ДНР призвали родственников попавших в плен не передавать деньги ВСУ - РИА Новости, 15.06.2025
В ДНР призвали родственников попавших в плен не передавать деньги ВСУ
Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова в разговоре с РИА Новости призвала родственников попавших в плен военнослужащих... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T04:40:00+03:00
2025-06-15T04:40:00+03:00
донецкая народная республика
россия
дарья морозова
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова в разговоре с РИА Новости призвала родственников попавших в плен военнослужащих РФ не передавать украинской стороне деньги в надежде поскорее вызволить близких - средства вымогают ВСУ. "Наши ребята попадают в плен, ВСУ начинают вымогать деньги и звонить родственникам. Мы понимаем, что там есть признаки насильственного воздействия (на пленного - ред.). Хочу заверить граждан: никакие финансы не решат вопрос о возвращении из плена. Необходимо набраться терпения и ждать", - сказала Морозова. По ее словам, нередко граждане республики попадаются на шантаж со стороны ВСУ, продавая машины и квартиры, чтобы помочь своим родным, находящемся в плену. Если подобная ситуация возникла необходимо обращаться в правоохранительные органы, заключила омбудсмен.
https://ria.ru/20250614/kadry-2022818606.html
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Дарья Буймова
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донецкая народная республика, россия, дарья морозова, вооруженные силы украины, в мире
Донецкая Народная Республика, Россия, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины, В мире
В ДНР призвали родственников попавших в плен не передавать деньги ВСУ

Омбудсмен Морозова призвала не платить деньги ВСУ, пытаясь спасти пленных

© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : официальный сайт ДНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова в разговоре с РИА Новости призвала родственников попавших в плен военнослужащих РФ не передавать украинской стороне деньги в надежде поскорее вызволить близких - средства вымогают ВСУ.
"Наши ребята попадают в плен, ВСУ начинают вымогать деньги и звонить родственникам. Мы понимаем, что там есть признаки насильственного воздействия (на пленного - ред.). Хочу заверить граждан: никакие финансы не решат вопрос о возвращении из плена. Необходимо набраться терпения и ждать", - сказала Морозова.
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По ее словам, нередко граждане республики попадаются на шантаж со стороны ВСУ, продавая машины и квартиры, чтобы помочь своим родным, находящемся в плену.
Если подобная ситуация возникла необходимо обращаться в правоохранительные органы, заключила омбудсмен.
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