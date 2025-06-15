https://ria.ru/20250615/plennye-2022897434.html
В ДНР призвали родственников попавших в плен не передавать деньги ВСУ
В ДНР призвали родственников попавших в плен не передавать деньги ВСУ - РИА Новости, 15.06.2025
В ДНР призвали родственников попавших в плен не передавать деньги ВСУ
Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова в разговоре с РИА Новости призвала родственников попавших в плен военнослужащих... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T04:40:00+03:00
2025-06-15T04:40:00+03:00
2025-06-15T04:40:00+03:00
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дарья морозова
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова в разговоре с РИА Новости призвала родственников попавших в плен военнослужащих РФ не передавать украинской стороне деньги в надежде поскорее вызволить близких - средства вымогают ВСУ. "Наши ребята попадают в плен, ВСУ начинают вымогать деньги и звонить родственникам. Мы понимаем, что там есть признаки насильственного воздействия (на пленного - ред.). Хочу заверить граждан: никакие финансы не решат вопрос о возвращении из плена. Необходимо набраться терпения и ждать", - сказала Морозова. По ее словам, нередко граждане республики попадаются на шантаж со стороны ВСУ, продавая машины и квартиры, чтобы помочь своим родным, находящемся в плену. Если подобная ситуация возникла необходимо обращаться в правоохранительные органы, заключила омбудсмен.
https://ria.ru/20250614/kadry-2022818606.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, дарья морозова, вооруженные силы украины, в мире
Донецкая Народная Республика, Россия, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины, В мире
В ДНР призвали родственников попавших в плен не передавать деньги ВСУ
Омбудсмен Морозова призвала не платить деньги ВСУ, пытаясь спасти пленных