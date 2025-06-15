https://ria.ru/20250615/plennye-2022897434.html

В ДНР призвали родственников попавших в плен не передавать деньги ВСУ

В ДНР призвали родственников попавших в плен не передавать деньги ВСУ - РИА Новости, 15.06.2025

В ДНР призвали родственников попавших в плен не передавать деньги ВСУ

Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова в разговоре с РИА Новости призвала родственников попавших в плен военнослужащих... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T04:40:00+03:00

2025-06-15T04:40:00+03:00

2025-06-15T04:40:00+03:00

донецкая народная республика

россия

дарья морозова

вооруженные силы украины

в мире

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова в разговоре с РИА Новости призвала родственников попавших в плен военнослужащих РФ не передавать украинской стороне деньги в надежде поскорее вызволить близких - средства вымогают ВСУ. "Наши ребята попадают в плен, ВСУ начинают вымогать деньги и звонить родственникам. Мы понимаем, что там есть признаки насильственного воздействия (на пленного - ред.). Хочу заверить граждан: никакие финансы не решат вопрос о возвращении из плена. Необходимо набраться терпения и ждать", - сказала Морозова. По ее словам, нередко граждане республики попадаются на шантаж со стороны ВСУ, продавая машины и квартиры, чтобы помочь своим родным, находящемся в плену. Если подобная ситуация возникла необходимо обращаться в правоохранительные органы, заключила омбудсмен.

https://ria.ru/20250614/kadry-2022818606.html

https://ria.ru/20241027/shantazh-1980322901.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, дарья морозова, вооруженные силы украины, в мире