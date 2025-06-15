https://ria.ru/20250615/peskov-2022931267.html

Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями

Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями - РИА Новости, 15.06.2025

Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями

"Авгиевы конюшни" двусторонних отношений России и США слишком грязные, поэтому убирать их приходится долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T10:08:00+03:00

2025-06-15T10:08:00+03:00

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сша

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дмитрий песков

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Авгиевы конюшни" двусторонних отношений России и США слишком грязные, поэтому убирать их приходится долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя темп продвижения диалога между Москвой и Вашингтоном."Не забывайте, что очень большая инерция всё-таки есть. Это первое. Ну и во-вторых, скажем так, Авгиевы конюшни наших двухсторонних отношений слишком грязные, долго их убирать", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, что мешает продвижению российско-американских отношений более быстрыми темпами.

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Варвара Скокшина

россия, сша, москва, в мире, дмитрий песков