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Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями - РИА Новости, 15.06.2025
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10:08 15.06.2025 (обновлено: 10:16 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/peskov-2022931267.html
Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями
Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями - РИА Новости, 15.06.2025
Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями
"Авгиевы конюшни" двусторонних отношений России и США слишком грязные, поэтому убирать их приходится долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T10:08:00+03:00
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россия
сша
москва
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Авгиевы конюшни" двусторонних отношений России и США слишком грязные, поэтому убирать их приходится долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя темп продвижения диалога между Москвой и Вашингтоном."Не забывайте, что очень большая инерция всё-таки есть. Это первое. Ну и во-вторых, скажем так, Авгиевы конюшни наших двухсторонних отношений слишком грязные, долго их убирать", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, что мешает продвижению российско-американских отношений более быстрыми темпами.
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россия, сша, москва, в мире, дмитрий песков
Россия, США, Москва, В мире, Дмитрий Песков
Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями

Песков назвал отношения России и США слишком грязными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Авгиевы конюшни" двусторонних отношений России и США слишком грязные, поэтому убирать их приходится долго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя темп продвижения диалога между Москвой и Вашингтоном.
"Не забывайте, что очень большая инерция всё-таки есть. Это первое. Ну и во-вторых, скажем так, Авгиевы конюшни наших двухсторонних отношений слишком грязные, долго их убирать", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, что мешает продвижению российско-американских отношений более быстрыми темпами.
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