https://ria.ru/20250615/penza-2022938192.html
В аэропорту Пензы сняли ограничения
В аэропорту Пензы сняли ограничения - РИА Новости, 15.06.2025
В аэропорту Пензы сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T11:50:00+03:00
2025-06-15T11:50:00+03:00
2025-06-15T11:54:00+03:00
пенза
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."В аэропорту Пенза сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
https://ria.ru/20250614/bespilotniki-2022794107.html
пенза
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Пенза, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Пензы сняли ограничения
В аэропорту Пензы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов