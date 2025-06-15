https://ria.ru/20250615/penza-2022938192.html

В аэропорту Пензы сняли ограничения

В аэропорту Пензы сняли ограничения - РИА Новости, 15.06.2025

В аэропорту Пензы сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2025

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пенза

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."В аэропорту Пенза сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.

https://ria.ru/20250614/bespilotniki-2022794107.html

пенза

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия