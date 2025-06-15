https://ria.ru/20250615/penza-2022935122.html
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения - РИА Новости, 15.06.2025
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщил в воскресенье представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T11:07:00+03:00
2025-06-15T11:07:00+03:00
2025-06-15T11:13:00+03:00
пенза
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщил в воскресенье представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Пензы", - написал он.Ранее Кореняко информировал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения также были введены на работу аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска.
https://ria.ru/20250615/aeroport-2022923258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Пенза, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
В аэропорту Пензы ограничили прием и выпуск самолетов