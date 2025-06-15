https://ria.ru/20250615/penza-2022935122.html

В аэропорту Пензы ввели временные ограничения

В аэропорту Пензы ввели временные ограничения - РИА Новости, 15.06.2025

В аэропорту Пензы ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщил в воскресенье представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T11:07:00+03:00

2025-06-15T11:07:00+03:00

2025-06-15T11:13:00+03:00

пенза

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщил в воскресенье представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Пензы", - написал он.Ранее Кореняко информировал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения также были введены на работу аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска.

https://ria.ru/20250615/aeroport-2022923258.html

пенза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия