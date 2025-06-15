https://ria.ru/20250615/pentagon-2022885014.html

Пентагон опубликовал поздравление с российскими триколорами

Пентагон опубликовал поздравление с российскими триколорами - РИА Новости, 15.06.2025

Пентагон опубликовал поздравление с российскими триколорами

Пентагон по случаю дня американского флага опубликовал поздравление, прикрепив к своему тексту поздравительную картинку, на которой отчетливо виднеются... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T00:52:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пентагон по случаю дня американского флага опубликовал поздравление, прикрепив к своему тексту поздравительную картинку, на которой отчетливо виднеются российские триколоры. В изображении, опубликованном в соцсети Х, с одной стороны изображен американский флаг, однако по центру отчетливо виднеются два российских флага. Пользователи соцсети активно обсуждают подобное совпадение в комментариях.

https://ria.ru/20250612/jakutsk-2022422438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, министерство обороны сша, сша, россия