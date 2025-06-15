https://ria.ru/20250615/pentagon-2022885014.html
Пентагон опубликовал поздравление с российскими триколорами
Пентагон опубликовал поздравление с российскими триколорами - РИА Новости, 15.06.2025
Пентагон опубликовал поздравление с российскими триколорами
Пентагон по случаю дня американского флага опубликовал поздравление, прикрепив к своему тексту поздравительную картинку, на которой отчетливо виднеются... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T00:52:00+03:00
2025-06-15T00:52:00+03:00
2025-06-15T00:54:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пентагон по случаю дня американского флага опубликовал поздравление, прикрепив к своему тексту поздравительную картинку, на которой отчетливо виднеются российские триколоры. В изображении, опубликованном в соцсети Х, с одной стороны изображен американский флаг, однако по центру отчетливо виднеются два российских флага. Пользователи соцсети активно обсуждают подобное совпадение в комментариях.
https://ria.ru/20250612/jakutsk-2022422438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, сша, россия
В мире, Министерство обороны США, США, Россия
Пентагон опубликовал поздравление с российскими триколорами
Пентагон ко дню флага США опубликовал картинку с российскими триколорами