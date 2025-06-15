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Пентагон опубликовал поздравление с российскими триколорами - РИА Новости, 15.06.2025
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00:52 15.06.2025 (обновлено: 00:54 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/pentagon-2022885014.html
Пентагон опубликовал поздравление с российскими триколорами
Пентагон опубликовал поздравление с российскими триколорами - РИА Новости, 15.06.2025
Пентагон опубликовал поздравление с российскими триколорами
Пентагон по случаю дня американского флага опубликовал поздравление, прикрепив к своему тексту поздравительную картинку, на которой отчетливо виднеются... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T00:52:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пентагон по случаю дня американского флага опубликовал поздравление, прикрепив к своему тексту поздравительную картинку, на которой отчетливо виднеются российские триколоры. В изображении, опубликованном в соцсети Х, с одной стороны изображен американский флаг, однако по центру отчетливо виднеются два российских флага. Пользователи соцсети активно обсуждают подобное совпадение в комментариях.
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в мире, министерство обороны сша, сша, россия
В мире, Министерство обороны США, США, Россия
Пентагон опубликовал поздравление с российскими триколорами

Пентагон ко дню флага США опубликовал картинку с российскими триколорами

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона в штате Виргиния в США
Здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пентагон по случаю дня американского флага опубликовал поздравление, прикрепив к своему тексту поздравительную картинку, на которой отчетливо виднеются российские триколоры.
В изображении, опубликованном в соцсети Х, с одной стороны изображен американский флаг, однако по центру отчетливо виднеются два российских флага.
© СоцсетиПентагон ко дню флага США опубликовал картинку с российскими триколорами. Скриншот с официального аккаунта Пентагона в соцсети X
Пентагон ко дню флага США опубликовал картинку с российскими триколорами. Скриншот с официального аккаунта Пентагона в соцсети X - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Соцсети
Пентагон ко дню флага США опубликовал картинку с российскими триколорами. Скриншот с официального аккаунта Пентагона в соцсети X
Пользователи соцсети активно обсуждают подобное совпадение в комментариях.
Торжественное поднятие Государственного флага РФ на смотровой площадке Якутской ГРЭС-2 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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12 июня, 07:05
 
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