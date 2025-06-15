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Стало известно количество пенсионеров в России - РИА Новости, 15.06.2025
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03:40 15.06.2025 (обновлено: 03:50 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/pensiya-2022894801.html
Стало известно количество пенсионеров в России
Стало известно количество пенсионеров в России - РИА Новости, 15.06.2025
Стало известно количество пенсионеров в России
Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля составило почти 41 миллион человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:40:00+03:00
2025-06-15T03:50:00+03:00
общество
россия
пенсия
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля составило почти 41 миллион человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно информации Соцфонда, число пенсионеров в России на 1 апреля составило 40 961 000 человек, из них почти 8 миллионов - работающие, а около 33 миллионов — неработающие. По данным фонда, количество граждан, вышедших на пенсию, 1 января составляло 41 169 796 человек, что почти на 208 тысяч больше, чем в обновленных данных.
https://ria.ru/20250614/pensiya-2022742096.html
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общество, россия, пенсия
Общество, Россия, Пенсия
Стало известно количество пенсионеров в России

Число пенсионеров в России превысило 41 миллион человек

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля составило почти 41 миллион человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно информации Соцфонда, число пенсионеров в России на 1 апреля составило 40 961 000 человек, из них почти 8 миллионов - работающие, а около 33 миллионов — неработающие.
По данным фонда, количество граждан, вышедших на пенсию, 1 января составляло 41 169 796 человек, что почти на 208 тысяч больше, чем в обновленных данных.
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