https://ria.ru/20250615/pensiya-2022894801.html
Стало известно количество пенсионеров в России
Стало известно количество пенсионеров в России - РИА Новости, 15.06.2025
Стало известно количество пенсионеров в России
Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля составило почти 41 миллион человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:40:00+03:00
2025-06-15T03:40:00+03:00
2025-06-15T03:50:00+03:00
общество
россия
пенсия
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля составило почти 41 миллион человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно информации Соцфонда, число пенсионеров в России на 1 апреля составило 40 961 000 человек, из них почти 8 миллионов - работающие, а около 33 миллионов — неработающие. По данным фонда, количество граждан, вышедших на пенсию, 1 января составляло 41 169 796 человек, что почти на 208 тысяч больше, чем в обновленных данных.
https://ria.ru/20250614/pensiya-2022742096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пенсия
Стало известно количество пенсионеров в России
Число пенсионеров в России превысило 41 миллион человек