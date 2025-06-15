https://ria.ru/20250615/pensiya-2022894801.html

Стало известно количество пенсионеров в России

Стало известно количество пенсионеров в России - РИА Новости, 15.06.2025

Стало известно количество пенсионеров в России

Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля составило почти 41 миллион человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T03:40:00+03:00

2025-06-15T03:40:00+03:00

2025-06-15T03:50:00+03:00

общество

россия

пенсия

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля составило почти 41 миллион человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно информации Соцфонда, число пенсионеров в России на 1 апреля составило 40 961 000 человек, из них почти 8 миллионов - работающие, а около 33 миллионов — неработающие. По данным фонда, количество граждан, вышедших на пенсию, 1 января составляло 41 169 796 человек, что почти на 208 тысяч больше, чем в обновленных данных.

https://ria.ru/20250614/pensiya-2022742096.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, пенсия