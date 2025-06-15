https://ria.ru/20250615/parad-2022980030.html

"Неторопливая прогулка". Журналист сравнил военные парады в США и в России

"Неторопливая прогулка". Журналист сравнил военные парады в США и в России - РИА Новости, 15.06.2025

"Неторопливая прогулка". Журналист сравнил военные парады в США и в России

Журналист Чей Боуз в соцсети Х сравнил военные парады, прошедшие в США и в России РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T17:11:00+03:00

2025-06-15T17:11:00+03:00

2025-06-15T17:11:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х сравнил военные парады, прошедшие в США и в России"Американская "неторопливая прогулка" и российский "торжественный марш", — написал он.На видео, которое он опубликовал на своей страницы, представлены кадры военного парада обеих стран. При этом, российские военные, принимающие участие в параде, маршируют в ногу и соблюдают строгую линию. Американские военнослужащие же неторопливо шагают вперед, не попадая в такт и не выдерживая интервалы между собой.Парад, который прошел в субботу вечером в Вашингтоне, стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем были задействованы танки, артиллерия и военные самолеты разных эпох, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Стоимость парада, по оценками армии, составила от 25 до 45 миллионов долларов.Пришедшие на парад люди жаловались, что организаторы оказались не готовы к большому количеству посетителей, что привело к огромным очередям, в которых то и дело происходили стычки.Несмотря на значительный ажиотаж вокруг парада, само мероприятие не выделялось яркими моментами. Многие из зрителей, собравшихся на парад, устремились к выходу еще во время прохода военной техники, образовав давку.

https://ria.ru/20250615/ssha-2022969827.html

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