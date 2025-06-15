https://ria.ru/20250615/parad-2022897817.html

"Как в детском саду": в Сети резко высмеяли парад в честь юбилея армии США

"Как в детском саду": в Сети резко высмеяли парад в честь юбилея армии США - РИА Новости, 15.06.2025

"Как в детском саду": в Сети резко высмеяли парад в честь юбилея армии США

Пользователи социальной сети Х раскритиковали прошедший в субботу вечером парад в честь юбилея армии США, отметив плохую организацию мероприятия. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T04:43:00+03:00

2025-06-15T04:43:00+03:00

2025-06-15T13:41:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали прошедший в субботу вечером парад в честь юбилея армии США, отметив плохую организацию мероприятия."Если сравнить с военными парадами в России или Китае, то наш будет выглядеть как специальная олимпиада парадного мира", — посетовал Simulacra66."Они идут нестроевым шагом и все равно умудрились сбить ногу", — отметил пользователь Train Bum."Выглядит как парад в детском саду", — подчеркнул To-B.Некоторые пользователи обратили внимание на небольшое количество присутствующих и плохую организацию мероприятия."А где зрители? Никого нет…" — задался вопросом Russel Gallman.Один из комментаторов пошутил, что президента США Дональда Трампа впечатлил парад Победы на 9 Мая в Москве и он захотел организовать такой же."Трамп, наверное, смотрел российские парады и хотел устроить себе такой же", — сыронизировал Trigger.Парад, который прошел в субботу вечером в Вашингтоне, стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем были задействованы танки, артиллерия и военные самолеты разных эпох, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Стоимость парада, по оценками армии, составила от 25 до 45 миллионов долларов.Пришедшие на парад люди жаловались, что организаторы оказались не готовы к большому количеству посетителей, что привело к огромным очередям, в которых то и дело происходили стычки.Несмотря на значительный ажиотаж вокруг парада, само мероприятие не выделялось яркими моментами. Многие из зрителей, собравшихся на парад, устремились к выходу еще во время прохода военной техники, образовав давку в точках прохода.

https://ria.ru/20250615/ssha-2022894586.html

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Жители Вашингтона в ожидании военного парада в честь 250-летия американской армии Люди на Национальной аллее в Вашингтоне в ожидании военного парада в честь 250-летия американской армии. Ожидается, что в составе парада по дорогам американской столицы пройдут десятки единиц военной техники и тысячи военнослужащих. Перед центральной трибуной, где ждут и Трампа, установлены 2 танка Abrams. 2025-06-15T04:43 true PT0M21S

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сша, россия, дональд трамп, в мире, вашингтон