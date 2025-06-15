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Зрители военного парада в США пожаловались на организацию мероприятия - РИА Новости, 15.06.2025
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04:02 15.06.2025 (обновлено: 04:54 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/parad-2022896246.html
Зрители военного парада в США пожаловались на организацию мероприятия
Зрители военного парада в США пожаловались на организацию мероприятия - РИА Новости, 15.06.2025
Зрители военного парада в США пожаловались на организацию мероприятия
Зрители, пришедшие на парад в Вашингтоне, посвященный 250-летию армии США, недовольны его организацией, в частности длинными очередями на входе, передает... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T04:02:00+03:00
2025-06-15T04:54:00+03:00
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Зрители, пришедшие на парад в Вашингтоне, посвященный 250-летию армии США, недовольны его организацией, в частности длинными очередями на входе, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Пришедшие на парад люди жалуются, что организаторы оказались не готовы к большому количеству посетителей, что привело к огромным очередям. "Они (организаторы - ред.), очевидно, перегружены в связи с количеством нас тут", - сказал агентству один из посетителей парада. В очереди то и дело происходили стычки между теми, кто отстоял около четырех часов, и теми, кто пытался пройти без очереди. Одна женщина даже была арестована за то, что не пропустила полицейского, который пытался пройти через толпу. Парад, который проходит в субботу вечером вдоль Национальной аллеи, стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолеты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Стоимость парада, по оценками армии, составит от 25 до 45 миллионов долларов. Мероприятие совпадает с днем рождения президента США Дональда Трампа в субботу: ему исполнилось 79 лет. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам американский лидер ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, после одного из первых совещаний, посвященных параду, у военных сложилось впечатление, что глава государства не хочет придавать особое значение своему личному празднику. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии уже раскритиковали высокие затраты на парад. Некоторые, как сенатор и бывший кандидат в президенты Берни Сандерс, обвинили американского лидера в организации дорогостоящего праздника в свою честь за счет налогоплательщиков.
https://ria.ru/20250615/tramp-2022895784.html
https://ria.ru/20250615/parad-2022897817.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, берни сандерс, протесты в калифорнии
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Берни Сандерс, Протесты в Калифорнии
Зрители военного парада в США пожаловались на организацию мероприятия

Зрители, пришедшие на парад армии США, недовольны очередями и скандалами

© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
Американские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Зрители, пришедшие на парад в Вашингтоне, посвященный 250-летию армии США, недовольны его организацией, в частности длинными очередями на входе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Пришедшие на парад люди жалуются, что организаторы оказались не готовы к большому количеству посетителей, что привело к огромным очередям.
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"Они (организаторы - ред.), очевидно, перегружены в связи с количеством нас тут", - сказал агентству один из посетителей парада.
В очереди то и дело происходили стычки между теми, кто отстоял около четырех часов, и теми, кто пытался пройти без очереди. Одна женщина даже была арестована за то, что не пропустила полицейского, который пытался пройти через толпу.
Парад, который проходит в субботу вечером вдоль Национальной аллеи, стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолеты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Стоимость парада, по оценками армии, составит от 25 до 45 миллионов долларов.
Мероприятие совпадает с днем рождения президента США Дональда Трампа в субботу: ему исполнилось 79 лет. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам американский лидер ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, после одного из первых совещаний, посвященных параду, у военных сложилось впечатление, что глава государства не хочет придавать особое значение своему личному празднику.
Политические оппоненты Трампа из Демократической партии уже раскритиковали высокие затраты на парад. Некоторые, как сенатор и бывший кандидат в президенты Берни Сандерс, обвинили американского лидера в организации дорогостоящего праздника в свою честь за счет налогоплательщиков.
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