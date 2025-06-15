https://ria.ru/20250615/ostanki-2022956076.html

В Индии опознали останки 32 жертв авиакатастрофы

В Индии опознали останки 32 жертв авиакатастрофы - РИА Новости, 15.06.2025

В Индии опознали останки 32 жертв авиакатастрофы

Процесс опознания с помощью ДНК жертв катастрофы самолета авиакомпании Air India в городе Ахмедабаде в индийском штате Гуджарат идет медленно, на настоящий... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T14:12:00+03:00

2025-06-15T14:12:00+03:00

2025-06-15T15:19:00+03:00

в мире

гуджарат

air india

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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БАНГКОК, 15 июн – РИА Новости. Процесс опознания с помощью ДНК жертв катастрофы самолета авиакомпании Air India в городе Ахмедабаде в индийском штате Гуджарат идет медленно, на настоящий момент идентифицированы останки 32 человек, сообщает индийский телеканал NDTV в репортаже из больницы Ahmedabad Civil Hospital, где происходит опознание. "На настоящий момент идентифицированы останки 32 человек, 13 тел переданы семьям для организации похорон", - говорится в репортаже телеканала. "Последними из 32 были идентифицированы останки бывшего главного министра штата Гуджарат Виджая Рупани, погибшего в катастрофе. Гроб с его телом только что был передан родным и отправлен в резиденцию семьи Рупани", - говорится в репортаже. По данным телеканала, медикам удалось собрать только 230 образцов ДНК родственников погибших, в то время как в морге больницы находятся останки 274 человек. "Каждый анализ ДНК занимает 72 часа. Потому работа врачей, работающих с полной отдачей, дает результаты очень медленно", - сообщает из больницы корреспондент телеканала. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее количество жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружены спасателями, составляет 274 человека.

https://ria.ru/20250612/samolet-2022490084.html

https://ria.ru/20250613/indiya-2022582447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гуджарат, air india, крушение пассажирского самолета в гуджарате