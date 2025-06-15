Рейтинг@Mail.ru
В Индии опознали останки 32 жертв авиакатастрофы - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 15.06.2025 (обновлено: 15:19 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/ostanki-2022956076.html
В Индии опознали останки 32 жертв авиакатастрофы
В Индии опознали останки 32 жертв авиакатастрофы - РИА Новости, 15.06.2025
В Индии опознали останки 32 жертв авиакатастрофы
Процесс опознания с помощью ДНК жертв катастрофы самолета авиакомпании Air India в городе Ахмедабаде в индийском штате Гуджарат идет медленно, на настоящий... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:12:00+03:00
2025-06-15T15:19:00+03:00
в мире
гуджарат
air india
крушение пассажирского самолета в гуджарате
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022553440_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5729cf75e018321227fe969e218221fc.jpg
БАНГКОК, 15 июн – РИА Новости. Процесс опознания с помощью ДНК жертв катастрофы самолета авиакомпании Air India в городе Ахмедабаде в индийском штате Гуджарат идет медленно, на настоящий момент идентифицированы останки 32 человек, сообщает индийский телеканал NDTV в репортаже из больницы Ahmedabad Civil Hospital, где происходит опознание. "На настоящий момент идентифицированы останки 32 человек, 13 тел переданы семьям для организации похорон", - говорится в репортаже телеканала. "Последними из 32 были идентифицированы останки бывшего главного министра штата Гуджарат Виджая Рупани, погибшего в катастрофе. Гроб с его телом только что был передан родным и отправлен в резиденцию семьи Рупани", - говорится в репортаже. По данным телеканала, медикам удалось собрать только 230 образцов ДНК родственников погибших, в то время как в морге больницы находятся останки 274 человек. "Каждый анализ ДНК занимает 72 часа. Потому работа врачей, работающих с полной отдачей, дает результаты очень медленно", - сообщает из больницы корреспондент телеканала. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее количество жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружены спасателями, составляет 274 человека.
https://ria.ru/20250612/samolet-2022490084.html
https://ria.ru/20250613/indiya-2022582447.html
гуджарат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022553440_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_2cdf4e3f2c545b9007085ca2bb1f8e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гуджарат, air india, крушение пассажирского самолета в гуджарате
В мире, Гуджарат, Air India, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
В Индии опознали останки 32 жертв авиакатастрофы

NDTV: опознаны останки 32 жертв крушения самолета Air India в Ахмедабаде

© AP Photo / Ajit SolankiНа месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 15 июн – РИА Новости. Процесс опознания с помощью ДНК жертв катастрофы самолета авиакомпании Air India в городе Ахмедабаде в индийском штате Гуджарат идет медленно, на настоящий момент идентифицированы останки 32 человек, сообщает индийский телеканал NDTV в репортаже из больницы Ahmedabad Civil Hospital, где происходит опознание.
"На настоящий момент идентифицированы останки 32 человек, 13 тел переданы семьям для организации похорон", - говорится в репортаже телеканала.
Спасатели работают на месте крушения самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Эксперты назвали одну из версий крушения самолета в Индии
12 июня, 14:10
"Последними из 32 были идентифицированы останки бывшего главного министра штата Гуджарат Виджая Рупани, погибшего в катастрофе. Гроб с его телом только что был передан родным и отправлен в резиденцию семьи Рупани", - говорится в репортаже.
По данным телеканала, медикам удалось собрать только 230 образцов ДНК родственников погибших, в то время как в морге больницы находятся останки 274 человек.
"Каждый анализ ДНК занимает 72 часа. Потому работа врачей, работающих с полной отдачей, дает результаты очень медленно", - сообщает из больницы корреспондент телеканала.
В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее количество жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружены спасателями, составляет 274 человека.
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабаде в Индии - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В Индии обнаружили черный ящик с разбившегося самолета
13 июня, 06:14
 
В миреГуджаратAir IndiaКрушение пассажирского самолета в Гуджарате
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала