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Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона - РИА Новости, 15.06.2025
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06:08 15.06.2025 (обновлено: 12:12 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/orden-2022902485.html
Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона
Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона - РИА Новости, 15.06.2025
Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона
Бывшего президента Франции Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона, соответствующий указ опубликован на сайте правительства Франции. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T06:08:00+03:00
2025-06-15T12:12:00+03:00
в мире
франция
николя саркози
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Бывшего президента Франции Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона, соответствующий указ опубликован на сайте правительства Франции."Приказом Великого канцлера Национального ордена Почетного легиона господин Николя Саркози автоматически исключается из Национального ордена Почетного легиона. Данное исключение влечет за собой постоянное лишение прав и прерогатив, связанных со статусом члена ордена", — указано в документе.Причиной такого решения французских властей стал коррупционный скандал вокруг французского экс-президента и судебное разбирательство, приговор по которому был вынесен лишь в 2024 году.Саркози — второй президент Франции, которого лишили ордена Почетного легиона. Такая же мера была принята в отношении Филиппа Петена в 1945-м, после его осуждения за государственную измену и предоставление разведданных нацистской Германии.Кассационный суд в декабре 2024 года отклонил апелляцию Саркози по делу о прослушивании телефонных разговоров и вынес окончательное решение о годе лишения свободы с возможностью отбывать срок с электронным браслетом дома "за коррупцию и торговлю влиянием", что является беспрецедентным приговором в отношении бывшего главы государства.
https://ria.ru/20250326/sarkozi-2007566789.html
https://ria.ru/20250207/sarkozi-1998021236.html
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в мире, франция, николя саркози
В мире, Франция, Николя Саркози
Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона

Николя Саркози стал вторым президентом, лишенным ордена Почетного легиона

© AP Photo / Thibault CamusНиколя Саркози
Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Thibault Camus
Николя Саркози. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Бывшего президента Франции Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона, соответствующий указ опубликован на сайте правительства Франции.
"Приказом Великого канцлера Национального ордена Почетного легиона господин Николя Саркози автоматически исключается из Национального ордена Почетного легиона. Данное исключение влечет за собой постоянное лишение прав и прерогатив, связанных со статусом члена ордена", — указано в документе.
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Саркози обжаловал приговор по делу о прослушке
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Причиной такого решения французских властей стал коррупционный скандал вокруг французского экс-президента и судебное разбирательство, приговор по которому был вынесен лишь в 2024 году.
Саркози — второй президент Франции, которого лишили ордена Почетного легиона. Такая же мера была принята в отношении Филиппа Петена в 1945-м, после его осуждения за государственную измену и предоставление разведданных нацистской Германии.
Кассационный суд в декабре 2024 года отклонил апелляцию Саркози по делу о прослушивании телефонных разговоров и вынес окончательное решение о годе лишения свободы с возможностью отбывать срок с электронным браслетом дома "за коррупцию и торговлю влиянием", что является беспрецедентным приговором в отношении бывшего главы государства.
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