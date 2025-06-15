https://ria.ru/20250615/opasnost-2023021572.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 15.06.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T23:27:00+03:00
2025-06-15T23:27:00+03:00
2025-06-15T23:27:00+03:00
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области объявили воздушную опасность
МЧС объявило в Липецкой области желтый уровень воздушной опасности