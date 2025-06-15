https://ria.ru/20250615/opasnost-2023021572.html

В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 15.06.2025

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T23:27:00+03:00

2025-06-15T23:27:00+03:00

2025-06-15T23:27:00+03:00

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217834_0:46:3200:1846_1920x0_80_0_0_64ab19b391eff5dec33d055504011acd.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)