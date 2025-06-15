https://ria.ru/20250615/obstrely-2022885667.html
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.06.2025
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T01:01:00+03:00
2025-06-15T01:01:00+03:00
2025-06-15T01:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. За предыдущие сутки управление зафиксировало пять обстрелов. "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении... Одна вооруженная атака - на донецком направлении", - говорится в сообщении управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено шесть единиц боеприпасов. Сведения о жертвах среди мирных граждан в управление не поступали. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, горловка, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Стирол, Происшествия
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска выпустили шесть боеприпасов по территории ДНР за сутки