Перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ
Генконсульство в Дубае: перебои в авиасообщении коснулись 10 000 россиян в ОАЭ
Самолет в небе. Архивное фото
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ДУБАЙ, 15 июн - РИА Новости. Перебои в авиасообщении затронули около 10 тысяч россиян в ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае.
"В связи с временным закрытием воздушного пространства Исламской Республики Иран, вызванным обострением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, в Объединённых Арабских Эмиратах возникли перебои в авиасообщении. Это затронуло порядка 10 тысяч российских граждан. Основная часть уже вылетела или была перенаправлена, остаются вопросы по примерно 3 тысячам человек", - сообщили в генконсульстве.
Генеральное консульство сообщило, что действует в тесном взаимодействии с авиакомпаниями, туроператорами и российскими ведомствами.
"Особая роль принадлежит "Аэрофлоту", который оперативно наладил вывоз рейсами в обход иранского воздушного пространства.
В дипмиссии напомнили, что рейсы авиакомпаний Emirates и Etihad выполняются по альтернативным маршрутам, Flydubai возобновит полёты с 16 июня, Air Arabia временно приостановила перелёты, около 1 тысячи пассажиров ожидают подтверждения новых вылетов.
"Консульство контролирует размещение и питание граждан, содействует в перебронировании билетов. Туроператоры продлевают проживание туристов за свой счёт. Проблем с размещением или средствами к существованию не зафиксировано.
Отдельное внимание уделяется возвращению паломников, совершавших хадж. Все находятся в безопасности, предпринимаются меры по их возвращению в Россию", - сообщило генконсульство.
Согласно сообщению, горячая линия генконсульства ежедневно принимает до 150 обращений. Ситуация стабилизируется, рейсы выполняются, меры по эвакуации граждан наращиваются.
"МИД России, Росавиация и авиакомпании продолжают координировать действия в интересах российских граждан за рубежом", - отметили в генконсульстве.