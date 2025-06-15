https://ria.ru/20250615/oae-2022984024.html

Перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ

Перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ - РИА Новости, 15.06.2025

Перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ

Перебои в авиасообщении затронули около 10 тысяч россиян в ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T17:34:00+03:00

2025-06-15T17:34:00+03:00

2025-06-15T17:35:00+03:00

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ДУБАЙ, 15 июн - РИА Новости. Перебои в авиасообщении затронули около 10 тысяч россиян в ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае."В связи с временным закрытием воздушного пространства Исламской Республики Иран, вызванным обострением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, в Объединённых Арабских Эмиратах возникли перебои в авиасообщении. Это затронуло порядка 10 тысяч российских граждан. Основная часть уже вылетела или была перенаправлена, остаются вопросы по примерно 3 тысячам человек", - сообщили в генконсульстве.Генеральное консульство сообщило, что действует в тесном взаимодействии с авиакомпаниями, туроператорами и российскими ведомствами."Особая роль принадлежит "Аэрофлоту", который оперативно наладил вывоз рейсами в обход иранского воздушного пространства.Так, 13 июня рейс SU 521 был заменён, пассажиры размещены в гостиницах, обеспечены трансфером и питанием. В субботу, 14 июня, "Аэрофлот" перевёз свыше 590 человек, все пассажиры авиакомпании имевшие билеты из Дубая и Абу-Даби к настоящему времени вылетели в Россию", - заявили в генконсульстве.В дипмиссии напомнили, что рейсы авиакомпаний Emirates и Etihad выполняются по альтернативным маршрутам, Flydubai возобновит полёты с 16 июня, Air Arabia временно приостановила перелёты, около 1 тысячи пассажиров ожидают подтверждения новых вылетов."Консульство контролирует размещение и питание граждан, содействует в перебронировании билетов. Туроператоры продлевают проживание туристов за свой счёт. Проблем с размещением или средствами к существованию не зафиксировано.Отдельное внимание уделяется возвращению паломников, совершавших хадж. Все находятся в безопасности, предпринимаются меры по их возвращению в Россию", - сообщило генконсульство.Согласно сообщению, горячая линия генконсульства ежедневно принимает до 150 обращений. Ситуация стабилизируется, рейсы выполняются, меры по эвакуации граждан наращиваются."МИД России, Росавиация и авиакомпании продолжают координировать действия в интересах российских граждан за рубежом", - отметили в генконсульстве.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250615/iran-2022973475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дубай, оаэ, россия, в мире