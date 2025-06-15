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Из ОАЭ не могут вылететь около двух тысяч российских туристов - РИА Новости, 15.06.2025
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Туризм
 
09:01 15.06.2025 (обновлено: 10:55 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/oae-2022916513.html
Из ОАЭ не могут вылететь около двух тысяч российских туристов
Из ОАЭ не могут вылететь около двух тысяч российских туристов - РИА Новости, 15.06.2025
Из ОАЭ не могут вылететь около двух тысяч российских туристов
Около двух тысяч российских туристов на данный момент "застряли" в Объединенных Арабских Эмиратах из-за закрытия неба над Ирано, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T09:01:00+03:00
2025-06-15T10:55:00+03:00
туризм
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Около двух тысяч российских туристов на данный момент "застряли" в Объединенных Арабских Эмиратах из-за закрытия неба над Ирано, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России."По данным АТОР, в настоящее время туроператоры "разгребают завал" с туристами в ОАЭ: на отмененные или задержанные рейсы не попадают как те туристы, у кого планово закончился отдых в самих Эмиратах, так и те, кто прилетел в ОАЭ на пути домой – а их второй стыковочный рейс отменили или перенесли. Совокупно и тех и других на момент вечера 14 июня – около двух тысяч человек", — рассказали в ассоциации.АТОР уточнила, что до обмена ударами между почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство исламской республики В сложившейся ситуации разные авиакомпании действуют по разному. "Победа", например, предпочла вернуть всем деньги и не осуществлять рейсы, а "Аэрофлот" намерен облетать регион с дозаправкой в Самаре. Арабские перевозчики пока не выработали единой стратегии — flydubai вернет часть полетной программы, Emirates продолжает летать в облет Ирана, Air Arabia предпочла отменить рейсы.В ассоциации подчеркнули, что туристам, чьи рейсы задерживаются в Эмиратах, туроператоры продлили проживание в отелях и работают по каждому случаю индивидуально.В АТОР уточнили, что отдельный случай – когда через туроператора покупали только отель за рубежом, а перевозку туристы приобретали самостоятельно."В этом случае турист самостоятельно делает все со своей стороны, чтобы сохранить отпуск – туроператор может аннулировать отель, но с удержанием фактически понесенных затрат. При этом компании стараются минимизировать или свести к нулю их размер, в тех случаях, когда это возможно (зависит от отеля, дат, сроков, тарифа)", - пояснили в сообщении.В АТОР подчеркнули, что ОАЭ - не только массовое направление летнего отдыха, но и один из трех крупнейших пересадочных хабов (наряду с Турцией и Китаем), через который россияне организуют свои поездки по множеству направлений – начиная от Европы, Юго-Восточной Азии (Бали, Таиланд, Малайзия и другие), островов Индийского океана (Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланка) и заканчивая Африкой (Занзибар, Кения, и другие) и Америкой.По данным ассоциации, Эмираты - самый большой транзитный поток в ОАЭ на возврате в РФ – из Юго-Восточной и Южной Азии. Основной пересадочный хаб для россиян в ОАЭ – Дубай (Emirates, flydubai), но также пересадки на пути в Россию делают в Абу-Даби (Etihad, Air Arabia Abu Dhabi) и Шардже (Air Arabia).
https://ria.ru/20250613/egipet-2022615846.html
https://ria.ru/20250613/turisty-2022619841.html
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оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
Из ОАЭ не могут вылететь около двух тысяч российских туристов

Около двух тысяч россиян застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на небоскребы Дубая в ОАЭ
Вид на небоскребы Дубая в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на небоскребы Дубая в ОАЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Около двух тысяч российских туристов на данный момент "застряли" в Объединенных Арабских Эмиратах из-за закрытия неба над Ирано, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.
"По данным АТОР, в настоящее время туроператоры "разгребают завал" с туристами в ОАЭ: на отмененные или задержанные рейсы не попадают как те туристы, у кого планово закончился отдых в самих Эмиратах, так и те, кто прилетел в ОАЭ на пути домой – а их второй стыковочный рейс отменили или перенесли. Совокупно и тех и других на момент вечера 14 июня – около двух тысяч человек", — рассказали в ассоциации.
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АТОР уточнила, что до обмена ударами между почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство исламской республики В сложившейся ситуации разные авиакомпании действуют по разному. "Победа", например, предпочла вернуть всем деньги и не осуществлять рейсы, а "Аэрофлот" намерен облетать регион с дозаправкой в Самаре. Арабские перевозчики пока не выработали единой стратегии — flydubai вернет часть полетной программы, Emirates продолжает летать в облет Ирана, Air Arabia предпочла отменить рейсы.
В ассоциации подчеркнули, что туристам, чьи рейсы задерживаются в Эмиратах, туроператоры продлили проживание в отелях и работают по каждому случаю индивидуально.
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В АТОР уточнили, что отдельный случай – когда через туроператора покупали только отель за рубежом, а перевозку туристы приобретали самостоятельно.
"В этом случае турист самостоятельно делает все со своей стороны, чтобы сохранить отпуск – туроператор может аннулировать отель, но с удержанием фактически понесенных затрат. При этом компании стараются минимизировать или свести к нулю их размер, в тех случаях, когда это возможно (зависит от отеля, дат, сроков, тарифа)", - пояснили в сообщении.
В АТОР подчеркнули, что ОАЭ - не только массовое направление летнего отдыха, но и один из трех крупнейших пересадочных хабов (наряду с Турцией и Китаем), через который россияне организуют свои поездки по множеству направлений – начиная от Европы, Юго-Восточной Азии (Бали, Таиланд, Малайзия и другие), островов Индийского океана (Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланка) и заканчивая Африкой (Занзибар, Кения, и другие) и Америкой.
По данным ассоциации, Эмираты - самый большой транзитный поток в ОАЭ на возврате в РФ – из Юго-Восточной и Южной Азии. Основной пересадочный хаб для россиян в ОАЭ – Дубай (Emirates, flydubai), но также пересадки на пути в Россию делают в Абу-Даби (Etihad, Air Arabia Abu Dhabi) и Шардже (Air Arabia).
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