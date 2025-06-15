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ВС России нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге
ВС России нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге - РИА Новости, 15.06.2025
ВС России нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге
Российские войска ночью нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:12:00+03:00
2025-06-15T12:12:00+03:00
2025-06-15T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге, сообщило Минобороны."Цель удара достигнута, объект поражен", — подчеркнули в ведомстве.Подробности:В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250614/udary-2022811314.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге
ВС России нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге, снабжающему ВСУ горючим