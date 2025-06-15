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ВС России нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге - РИА Новости, 15.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 15.06.2025 (обновлено: 13:55 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/npz-2022942718.html
ВС России нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге
ВС России нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге - РИА Новости, 15.06.2025
ВС России нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге
Российские войска ночью нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:12:00+03:00
2025-06-15T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременчуг
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге, сообщило Минобороны."Цель удара достигнута, объект поражен", — подчеркнули в ведомстве.Подробности:В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250614/udary-2022811314.html
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кременчуг, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донбасс, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Полтавская область
ВС России нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге

ВС России нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге, снабжающему ВСУ горючим

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли групповой удар по НПЗ в Кременчуге, сообщило Минобороны.
«
"Цель удара достигнута, объект поражен", — подчеркнули в ведомстве.
Подробности:
  • военные применили высокоточное оружие воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА;
  • нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области снабжал горючим группировки ВСУ в Донбассе.
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Подполье сообщило об ударах по украинским объектам ВПК
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В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКременчугВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонбассПолтавская область
 
 
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