https://ria.ru/20250615/mvd-2022968974.html
В Нижнем Новгороде проверят инцидент с подростками, взломавшими киоск
В Нижнем Новгороде проверят инцидент с подростками, взломавшими киоск - РИА Новости, 15.06.2025
В Нижнем Новгороде проверят инцидент с подростками, взломавшими киоск
Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде проводят проверку после инцидента с подростками, разбросавшими мороженое из взломанного ими киоска, сообщили журналистам в РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T15:47:00+03:00
2025-06-15T15:47:00+03:00
2025-06-15T15:47:00+03:00
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022968526_0:203:779:641_1920x0_80_0_0_4043249145a0682afff8ac64895e708f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде проводят проверку после инцидента с подростками, разбросавшими мороженое из взломанного ими киоска, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, как на Нижневолжской набережной подростки забрались на ларек с мороженым, сломали люк на крыше и, вытащив коробки с пломбиром, стали раскидывать лакомство. "Сегодня в ОВД от владельца фургона с мороженым поступило сообщение о том, что неизвестные подростки вскрыли его и разбросали мороженое на набережной. Сотрудники полиции проводят проверку", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Прокуратура региона также организовала проверку, в рамках которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20250614/bastrykin--2022786721.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022968526_0:207:780:791_1920x0_80_0_0_a37702912c78f0730bc633183e39747e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Нижнем Новгороде проверят инцидент с подростками, взломавшими киоск
Полиция Нижнего Новгорода проверит инцидент с подростками, взломавшими киоск