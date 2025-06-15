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В Нижнем Новгороде проверят инцидент с подростками, взломавшими киоск - РИА Новости, 15.06.2025
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15:47 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/mvd-2022968974.html
В Нижнем Новгороде проверят инцидент с подростками, взломавшими киоск
В Нижнем Новгороде проверят инцидент с подростками, взломавшими киоск - РИА Новости, 15.06.2025
В Нижнем Новгороде проверят инцидент с подростками, взломавшими киоск
Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде проводят проверку после инцидента с подростками, разбросавшими мороженое из взломанного ими киоска, сообщили журналистам в РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T15:47:00+03:00
2025-06-15T15:47:00+03:00
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде проводят проверку после инцидента с подростками, разбросавшими мороженое из взломанного ими киоска, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, как на Нижневолжской набережной подростки забрались на ларек с мороженым, сломали люк на крыше и, вытащив коробки с пломбиром, стали раскидывать лакомство. "Сегодня в ОВД от владельца фургона с мороженым поступило сообщение о том, что неизвестные подростки вскрыли его и разбросали мороженое на набережной. Сотрудники полиции проводят проверку", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Прокуратура региона также организовала проверку, в рамках которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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нижний новгород
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Нижнем Новгороде проверят инцидент с подростками, взломавшими киоск

Полиция Нижнего Новгорода проверит инцидент с подростками, взломавшими киоск

Подростки на крыше фургона с мороженым в Нижнем Новгороде. Кадр видео из соцсетей
Подростки на крыше фургона с мороженым в Нижнем Новгороде. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Подростки на крыше фургона с мороженым в Нижнем Новгороде. Кадр видео из соцсетей
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде проводят проверку после инцидента с подростками, разбросавшими мороженое из взломанного ими киоска, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, как на Нижневолжской набережной подростки забрались на ларек с мороженым, сломали люк на крыше и, вытащив коробки с пломбиром, стали раскидывать лакомство.
"Сегодня в ОВД от владельца фургона с мороженым поступило сообщение о том, что неизвестные подростки вскрыли его и разбросали мороженое на набережной. Сотрудники полиции проводят проверку", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Прокуратура региона также организовала проверку, в рамках которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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ПроисшествияНижний НовгородНижегородская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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