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В Нижнем Новгороде проверят инцидент с подростками, взломавшими киоск

В Нижнем Новгороде проверят инцидент с подростками, взломавшими киоск - РИА Новости, 15.06.2025

В Нижнем Новгороде проверят инцидент с подростками, взломавшими киоск

Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде проводят проверку после инцидента с подростками, разбросавшими мороженое из взломанного ими киоска, сообщили журналистам в РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T15:47:00+03:00

2025-06-15T15:47:00+03:00

2025-06-15T15:47:00+03:00

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде проводят проверку после инцидента с подростками, разбросавшими мороженое из взломанного ими киоска, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, как на Нижневолжской набережной подростки забрались на ларек с мороженым, сломали люк на крыше и, вытащив коробки с пломбиром, стали раскидывать лакомство. "Сегодня в ОВД от владельца фургона с мороженым поступило сообщение о том, что неизвестные подростки вскрыли его и разбросали мороженое на набережной. Сотрудники полиции проводят проверку", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Прокуратура региона также организовала проверку, в рамках которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250614/bastrykin--2022786721.html

нижний новгород

нижегородская область

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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)