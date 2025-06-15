https://ria.ru/20250615/moskvichi-2022922529.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 15.06.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Кратковременные дожди, ветер, температура воздуха до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T09:25:00+03:00
2025-06-15T09:25:00+03:00
2025-06-15T09:28:00+03:00
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди, ветер, температура воздуха до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение воскресенья синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона, куда северные ветры продолжат качать прохладный для июня воздух. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 15 - плюс 18, что на 5 градусов ниже положенной в начале лета климатической нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывы могут доходить до 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба. "С наступлением понедельника погода в столице улучшится. Осадки прекратятся, облака поредеют, лишь вечером кое-где по северо-востоку и востоку может брызнуть небольшой дождь. В предстоящую ночь термометры покажут плюс 10 - плюс 13, в дневные часы потеплеет до плюс 22 - плюс 25", - добавил Тишковец. Он уточнил, что, в целом, неделя будет неустойчивой с вероятностью дождей и точно нежаркой. По ночам плюс 9 - плюс 14, в дневные часы плюс 18 - плюс 23 градуса, в конце недели похолодает до плюс 15 - плюс 20. "Июнь почти до конца будет относительно прохладным. Одевайтесь по погоде", - подчеркнул Тишковец.
https://ria.ru/20250601/pogoda-2020209196.html
https://ria.ru/20250611/pogoda-2022392828.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидаются дожди, ветер и до 18 градусов тепла
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Кратковременные дожди, ветер, температура воздуха до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
«
"В течение воскресенья синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона, куда северные ветры продолжат качать прохладный для июня воздух. В Москве
и по области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 15 - плюс 18, что на 5 градусов ниже положенной в начале лета климатической нормы", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывы могут доходить до 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба.
"С наступлением понедельника погода в столице улучшится. Осадки прекратятся, облака поредеют, лишь вечером кое-где по северо-востоку и востоку может брызнуть небольшой дождь. В предстоящую ночь термометры покажут плюс 10 - плюс 13, в дневные часы потеплеет до плюс 22 - плюс 25", - добавил Тишковец.
Он уточнил, что, в целом, неделя будет неустойчивой с вероятностью дождей и точно нежаркой. По ночам плюс 9 - плюс 14, в дневные часы плюс 18 - плюс 23 градуса, в конце недели похолодает до плюс 15 - плюс 20.
"Июнь почти до конца будет относительно прохладным. Одевайтесь по погоде", - подчеркнул Тишковец.