https://ria.ru/20250615/moskva-2023123077.html

В Москве завершили реконструкцию газопровода низкого давления

В Москве завершили реконструкцию газопровода низкого давления - РИА Новости, 16.06.2025

В Москве завершили реконструкцию газопровода низкого давления

Завершена реконструкция газопровода низкого давления на севере Москвы, специалисты использовали материалы отечественного производства, отвечающие всем... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-15T09:56:00+03:00

2025-06-15T09:56:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Завершена реконструкция газопровода низкого давления на севере Москвы, специалисты использовали материалы отечественного производства, отвечающие всем современным нормам и требованиям безопасности, сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления на участке между улицами Юннатов и 8 Марта. Его общая протяженность - более 2,5 километра. Коммуникация обеспечивает бесперебойное газоснабжение жилых кварталов районов Аэропорт и Савеловский", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что вместо старого стального газопровода столичные газовики проложили новую сеть низкого давления из полиэтиленовых труб, обладающих высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и перепадам температуры. Добавляется, что реконструкция прошла без отключения потребителей. Специалисты использовали материалы отечественного производства, отвечающие всем современным нормам и требованиям безопасности. Новая газовая сеть низкого давления прослужит городу еще не менее 40 лет.

https://ria.ru/20250616/biryukov-2023062499.html

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