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В Москве завершили реконструкцию газопровода низкого давления
В Москве завершили реконструкцию газопровода низкого давления - РИА Новости, 16.06.2025
В Москве завершили реконструкцию газопровода низкого давления
Завершена реконструкция газопровода низкого давления на севере Москвы, специалисты использовали материалы отечественного производства, отвечающие всем... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-15T09:56:00+03:00
2025-06-15T09:56:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Завершена реконструкция газопровода низкого давления на севере Москвы, специалисты использовали материалы отечественного производства, отвечающие всем современным нормам и требованиям безопасности, сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления на участке между улицами Юннатов и 8 Марта. Его общая протяженность - более 2,5 километра. Коммуникация обеспечивает бесперебойное газоснабжение жилых кварталов районов Аэропорт и Савеловский", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что вместо старого стального газопровода столичные газовики проложили новую сеть низкого давления из полиэтиленовых труб, обладающих высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и перепадам температуры. Добавляется, что реконструкция прошла без отключения потребителей. Специалисты использовали материалы отечественного производства, отвечающие всем современным нормам и требованиям безопасности. Новая газовая сеть низкого давления прослужит городу еще не менее 40 лет.
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экономика, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экономика, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве завершили реконструкцию газопровода низкого давления
На севере Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Завершена реконструкция газопровода низкого давления на севере Москвы, специалисты использовали материалы отечественного производства, отвечающие всем современным нормам и требованиям безопасности, сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления на участке между улицами Юннатов и 8 Марта. Его общая протяженность - более 2,5 километра. Коммуникация обеспечивает бесперебойное газоснабжение жилых кварталов районов Аэропорт и Савеловский", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что вместо старого стального газопровода столичные газовики проложили новую сеть низкого давления из полиэтиленовых труб, обладающих высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и перепадам температуры.
Добавляется, что реконструкция прошла без отключения потребителей. Специалисты использовали материалы отечественного производства, отвечающие всем современным нормам и требованиям безопасности. Новая газовая сеть низкого давления прослужит городу еще не менее 40 лет.