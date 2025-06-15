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Начался набор волонтеров на праздник выпускников на ВДНХ - РИА Новости, 15.06.2025
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14:54 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/moskva-2022961500.html
Начался набор волонтеров на праздник выпускников на ВДНХ
Начался набор волонтеров на праздник выпускников на ВДНХ - РИА Новости, 15.06.2025
Начался набор волонтеров на праздник выпускников на ВДНХ
Начался набор волонтеров на городской праздник выпускников на ВДНХ в Москве, волонтеры будут встречать автобусы, сопровождать выпускников на красную дорожку,... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:54:00+03:00
2025-06-15T14:54:00+03:00
общество
москва
мосволонтер
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Начался набор волонтеров на городской праздник выпускников на ВДНХ в Москве, волонтеры будут встречать автобусы, сопровождать выпускников на красную дорожку, помогать в прохождении через турникеты и выполнять другие функции, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице начался набор волонтеров, которые будут помогать в проведении главного городского выпускного. Он впервые пройдет на одной из знаковых столичных площадок - ВДНХ. Яркий и долгожданный праздник московских школьников состоится в ночь с 27 на 28 июня", - говорится в сообщении. Отмечается, что помогать в организации мероприятия будут более 200 добровольцев. Чтобы стать одним из них, необходимо подать заявку на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".
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общество, москва, мосволонтер
Общество, Москва, Мосволонтер
Начался набор волонтеров на праздник выпускников на ВДНХ

Начался набор волонтеров на городской праздник выпускников на ВДНХ в Москве

© РИА Новости / Владимир ВяткинФонтан "Дружба народов" и Центральный павильон на ВДНХ в Москве
Фонтан Дружба народов и Центральный павильон на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Фонтан "Дружба народов" и Центральный павильон на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Начался набор волонтеров на городской праздник выпускников на ВДНХ в Москве, волонтеры будут встречать автобусы, сопровождать выпускников на красную дорожку, помогать в прохождении через турникеты и выполнять другие функции, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В столице начался набор волонтеров, которые будут помогать в проведении главного городского выпускного. Он впервые пройдет на одной из знаковых столичных площадок - ВДНХ. Яркий и долгожданный праздник московских школьников состоится в ночь с 27 на 28 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помогать в организации мероприятия будут более 200 добровольцев. Чтобы стать одним из них, необходимо подать заявку на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".
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