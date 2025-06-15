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В Москве проснулись летучие мыши - РИА Новости, 15.06.2025
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09:36 15.06.2025
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В Москве проснулись летучие мыши
В Москве проснулись летучие мыши - РИА Новости, 15.06.2025
В Москве проснулись летучие мыши
Летучие мыши проснулись в Москве в связи с наступлением теплого сезона, специалисты называют их одними из самых полезных обитателей городских природных... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T09:36:00+03:00
2025-06-15T09:36:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Летучие мыши проснулись в Москве в связи с наступлением теплого сезона, специалисты называют их одними из самых полезных обитателей городских природных территорий, они помогают регулировать численность комаров, ночных мотыльков и других насекомых, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "С наступлением теплого сезона в Москве снова можно увидеть летучих мышей. Эти представители отряда рукокрылых покидают свои зимние укрытия и становятся активными в вечернее и ночное время. Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды напоминают, что они не нападают на людей, поэтому бояться их не стоит", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Москве обитает 10 видов летучих мышей. Самые редкие из них - двухцветный кожан, бурый ушан и лесной нетопырь. Они занесены в Красную книгу столицы. По словам специалистов столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, при встрече с летучими мышами не следует трогать их без необходимости, гладить или пытаться приручить. Кроме того, не рекомендуется кормить рукокрылых, поскольку это может нарушить их естественное поведение и навредить здоровью.
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Хорошие новости, Москва
В Москве проснулись летучие мыши

В Москве с наступлением тепла проснулись летучие мыши

© Фото : Tine IvaničЛетучая мышь
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : Tine Ivanič
Летучая мышь. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Летучие мыши проснулись в Москве в связи с наступлением теплого сезона, специалисты называют их одними из самых полезных обитателей городских природных территорий, они помогают регулировать численность комаров, ночных мотыльков и других насекомых, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«
"С наступлением теплого сезона в Москве снова можно увидеть летучих мышей. Эти представители отряда рукокрылых покидают свои зимние укрытия и становятся активными в вечернее и ночное время. Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды напоминают, что они не нападают на людей, поэтому бояться их не стоит", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве обитает 10 видов летучих мышей. Самые редкие из них - двухцветный кожан, бурый ушан и лесной нетопырь. Они занесены в Красную книгу столицы.
По словам специалистов столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, при встрече с летучими мышами не следует трогать их без необходимости, гладить или пытаться приручить. Кроме того, не рекомендуется кормить рукокрылых, поскольку это может нарушить их естественное поведение и навредить здоровью.
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