https://ria.ru/20250615/moskva-2022925634.html

В Москве проснулись летучие мыши

В Москве проснулись летучие мыши - РИА Новости, 15.06.2025

В Москве проснулись летучие мыши

Летучие мыши проснулись в Москве в связи с наступлением теплого сезона, специалисты называют их одними из самых полезных обитателей городских природных... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T09:36:00+03:00

2025-06-15T09:36:00+03:00

2025-06-15T09:36:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Летучие мыши проснулись в Москве в связи с наступлением теплого сезона, специалисты называют их одними из самых полезных обитателей городских природных территорий, они помогают регулировать численность комаров, ночных мотыльков и других насекомых, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "С наступлением теплого сезона в Москве снова можно увидеть летучих мышей. Эти представители отряда рукокрылых покидают свои зимние укрытия и становятся активными в вечернее и ночное время. Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды напоминают, что они не нападают на людей, поэтому бояться их не стоит", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Москве обитает 10 видов летучих мышей. Самые редкие из них - двухцветный кожан, бурый ушан и лесной нетопырь. Они занесены в Красную книгу столицы. По словам специалистов столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, при встрече с летучими мышами не следует трогать их без необходимости, гладить или пытаться приручить. Кроме того, не рекомендуется кормить рукокрылых, поскольку это может нарушить их естественное поведение и навредить здоровью.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва