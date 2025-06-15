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Гарбузов: в Москве производители мороженого создают новые линейки продукции - РИА Новости, 15.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/morozhenoe-2022367410.html
Гарбузов: в Москве производители мороженого создают новые линейки продукции
Гарбузов: в Москве производители мороженого создают новые линейки продукции - РИА Новости, 15.06.2025
Гарбузов: в Москве производители мороженого создают новые линейки продукции
Производители Москвы создают новые линейки мороженого из натуральных ингредиентов к летнему сезону, сообщил министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:00:00+03:00
2025-06-15T14:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
мороженое
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Производители Москвы создают новые линейки мороженого из натуральных ингредиентов к летнему сезону, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Столичные компании пищевого сектора уверено удерживают лидирующие позиции на отечественном продовольственном рынке. Предприятия создают конкурентоспособную продукцию, расширяют ассортимент, а также увеличивают объем производства, используя при этом современное и модернизированное оборудование. Компании предлагают широкий выбор качественных товаров, в том числе и сезонных. Так, в преддверии жаркого лета столичные производители мороженого создают новые линейки продукции и выпускают уникальные вкусы для жителей города", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, фабрика АО "БРПИ" к началу сезона подготовила эксклюзивную коллекцию, которая объединяет знаменитые вкусы разных стран в уникальной коллекции мороженого. В линейке представлены 18 новых вкусов.Генеральный директор компании Агнесса Осипова отметила, что проект объединяет мировые кондитерские традиции с современными технологиями производства.Другой московский производитель натурального мороженого и сорбетов Amore переехал в новый цех с современным оборудованием. Это позволит компании нарастить объемы выпуска десертов на 100-200%. Также для исключения зависимости от импорта предприятие наладило выпуск собственной упаковки для сорбетов в виде картонной тубы. Компания начала производить в этом году новую линейку джелато.Для развития производственного потенциала в столице создан комфортный инвестиционный климат. Для предприятий доступны свыше 20 всесторонних мер поддержки. Среди них – льготное инвестиционное кредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и другие инструменты.
https://ria.ru/20250611/moskva-2022250016.html
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , мороженое
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Мороженое
Гарбузов: в Москве производители мороженого создают новые линейки продукции

Гарбузов: московские производители мороженого создают новые линейки продукции

© Фото : Пресс-служба ДИППМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Мороженое
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Производители Москвы создают новые линейки мороженого из натуральных ингредиентов к летнему сезону, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Столичные компании пищевого сектора уверено удерживают лидирующие позиции на отечественном продовольственном рынке. Предприятия создают конкурентоспособную продукцию, расширяют ассортимент, а также увеличивают объем производства, используя при этом современное и модернизированное оборудование. Компании предлагают широкий выбор качественных товаров, в том числе и сезонных. Так, в преддверии жаркого лета столичные производители мороженого создают новые линейки продукции и выпускают уникальные вкусы для жителей города", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
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Так, фабрика АО "БРПИ" к началу сезона подготовила эксклюзивную коллекцию, которая объединяет знаменитые вкусы разных стран в уникальной коллекции мороженого. В линейке представлены 18 новых вкусов.
Генеральный директор компании Агнесса Осипова отметила, что проект объединяет мировые кондитерские традиции с современными технологиями производства.
Другой московский производитель натурального мороженого и сорбетов Amore переехал в новый цех с современным оборудованием. Это позволит компании нарастить объемы выпуска десертов на 100-200%. Также для исключения зависимости от импорта предприятие наладило выпуск собственной упаковки для сорбетов в виде картонной тубы. Компания начала производить в этом году новую линейку джелато.
Для развития производственного потенциала в столице создан комфортный инвестиционный климат. Для предприятий доступны свыше 20 всесторонних мер поддержки. Среди них – льготное инвестиционное кредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и другие инструменты.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаМороженое
 
 
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