https://ria.ru/20250615/moldaviya-2023019245.html

Депутат ПМР рассказал о расправах власти над протестующими против ЛГБТ*

Депутат ПМР рассказал о расправах власти над протестующими против ЛГБТ* - РИА Новости, 15.06.2025

Депутат ПМР рассказал о расправах власти над протестующими против ЛГБТ*

Власти Молдавии дали санкцию для расправы над протестующими из-за ЛГБТ-парада*, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T22:57:00+03:00

2025-06-15T22:57:00+03:00

2025-06-15T22:57:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Власти Молдавии дали санкцию для расправы над протестующими из-за ЛГБТ-парада*, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Одновременно с этим представители оппозиционного политблока "Победа", а также группы верующих и общественных активистов провели в столице Молдавии акции протеста против ЛГБТ-шествия*. Полиция обеспечивала охрану участников акции ЛГБТ*, при этом применила силу к священнику, который выражал несогласие с этим мероприятием. На записи инцидента видно, как полицейские наносят удары священнику и бросают его на землю. Кроме того, сотрудники полиции вырывали ребёнка из рук отца во время акции протеста против ЛГБТ*, в результате чего мальчик ударился об асфальт. "Власти Молдовы дали санкцию на силовую расправу над участниками мощного марша в защиту традиционных ценностей и семьи. Кадры, на которых бьют и толкают людей, выступающих против уничтожения того, что многонациональный народ Молдовы впитал с молоком матери, вызвали возмущение по всему миру. И особенно – когда стражи режима президента Майи Санду с размаху швырнули на землю православного священника, и он прокатился несколько метров", - сказал Сафонов Депутат ПМР также добавил, что за организаторами ЛГБТ-парада* "сто процентов" стояла действующая власть Молдавии, которая "подконтрольная евроглобалистам и абсолютно несамостоятельная". По его словам, евроглобалисты всячески поощряют ЛГБТ*, а значит разрешили данное мероприятие в Кишиневе. "Власти Молдовы схитрили: взяли мероприятия под козырёк, но сами на ЛГБТ-прогулку* не пришли. Их выбор был логичен: в традиционной христианской стране, решили они, это резко подорвёт их позиции перед парламентскими выборами 28 сентября", - отметил Сафонов. Он также обратил внимание на то, что молдавская власть 15 июня противопоставила себя огромному большинству населения страны. По его словам, сегодня в США, Венгрии, России, Китае и огромном большинстве стран мира ко всяческим "гендерам" относятся плохо и чётко заявляют: есть только два пола – мужчины и женщины, брак возможен только между ними. "Специально подчеркнём: в Приднестровье тоже так считают. И гей-парады* в ПМР запрещены. О расправе над людьми, защищающим семью, говорить нужно с возмущением. Ибо это – война власти против собственного народа. И это – позор!" - подытожил Сафонов. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*. Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250614/stoyanoglo-2022819642.html

https://ria.ru/20250614/sandu-2022818723.html

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Акция протеста против ЛГБТ-пропаганды* в Кишиневе Молодежное крыло оппозиционного блока "Победа" в Молдавии провело акцию протеста у здания представительства ЕС в Кишиневе против ЛГБТ-пропаганды*, сообщили РИА Новости представители политсилы. Недавно неправительственные организации предлагали провести в Кишиневе 15 июня парад представителей ЛГБТ. Мэр города и горсовет приняли решение запретить мероприятие, но этот запрет не имеет юридической силы – для него необходимо решение суда. "Дипмиссия ЕС выразила поддержку проведению ЛГБТ-марша в Кишиневе. Наш протест направлен против вмешательства европейских структур во внутренние дела Молдавии, против навязывания и давления. И против ЛГБТ-пропаганды. Мы выбираем свое будущее!" – сказал активист. * движение запрещено в России 2025-06-15T22:57 true PT0M40S

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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, традиционные ценности