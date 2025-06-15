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В Госдуме объяснили, зачем Санду нужен ЛГБТ*-парад - РИА Новости, 15.06.2025
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19:47 15.06.2025 (обновлено: 20:06 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/moldaviya-2023001494.html
В Госдуме объяснили, зачем Санду нужен ЛГБТ*-парад
В Госдуме объяснили, зачем Санду нужен ЛГБТ*-парад - РИА Новости, 15.06.2025
В Госдуме объяснили, зачем Санду нужен ЛГБТ*-парад
Президент Молдавии Майя Санду с помощью ЛГБТ*-парада пытается вызвать моральную деградацию в обществе, чтобы "протолкнуть" евроинтеграцию, заявила РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T19:47:00+03:00
2025-06-15T20:06:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
ирина влах
госдума рф
традиционные ценности
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду с помощью ЛГБТ*-парада пытается вызвать моральную деградацию в обществе, чтобы "протолкнуть" евроинтеграцию, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Одновременно с этим представители оппозиционного политблока "Победа", а также группы верующих и общественных активистов провели в столице Молдавии акции протеста против ЛГБТ*-шествия. Полиция обеспечивала охрану участников акции ЛГБТ*, при этом применила силу к священнику, который выражал несогласие с этим мероприятием. На записи инцидента видно, как полицейские наносят удары священнику и бросают его на землю. Кроме того, сотрудники полиции вырывали ребёнка из рук отца во время акции протеста против ЛГБТ*, в результате чего мальчик ударился об асфальт. "Санду пытается протолкнуть евроинтеграцию через создание моральной деградации. Жители Молдовы, в отличие от ее прозападных "продвинутых" властей, поддерживают традиционные духовно-нравственные ценности. Для чего тогда власти через колено ломают людей и их традиционные ценности и заставляют жителей лицезреть ЛГБТ*-акции? Так Санду демонстрирует лояльность и верноподданство "коллективному Западу", а моральное разложение необходимо им для отвлечения людей от реального беспредела, происходящего в Молдове", - сказала Аршинова. По словам парламентария, организаторы ЛГБТ*-парада сознательно игнорировали процедуры согласования акции, зная, что марш запрещён решением муниципальных властей Кишинева. &quot;Пока активисты ЛГБТ* парализуют центр города, тысячи молдаван вышли на марш семьи, отстаивая традиционные ценности. Это крупнейшая акция в защиту семьи за последние годы&quot;, - отметила она.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в центре Кишинёва проходит массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей. Тысячи человек движутся по центральным улицам столицы с лозунгами "За традиционные ценности!", "Семья, мир, Молдова!" и "Будет семья — будет страна!". Манифестанты несут государственные флаги, иконы и транспаранты с религиозными и патриотическими призывами. В шествии участвуют пожилые люди, родители с детьми, представители духовенства. Организаторами марша выступают оппозиционные партии — "Будущее Молдовы", Партия социалистов, Партия коммунистов и "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Участники требуют соблюдения конституции, где семья определяется как союз мужчины и женщины. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250615/kishinev-2022968227.html
https://ria.ru/20250615/kishinev-2022959609.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, ирина влах, госдума рф, традиционные ценности
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Ирина Влах, Госдума РФ, традиционные ценности
В Госдуме объяснили, зачем Санду нужен ЛГБТ*-парад

Депутат ГД Аршинова: Санду способствует моральной деградации ради евроинтеграции

© SputnikАкция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе, Молдавия
Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Sputnik
Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе, Молдавия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду с помощью ЛГБТ*-парада пытается вызвать моральную деградацию в обществе, чтобы "протолкнуть" евроинтеграцию, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Одновременно с этим представители оппозиционного политблока "Победа", а также группы верующих и общественных активистов провели в столице Молдавии акции протеста против ЛГБТ*-шествия. Полиция обеспечивала охрану участников акции ЛГБТ*, при этом применила силу к священнику, который выражал несогласие с этим мероприятием. На записи инцидента видно, как полицейские наносят удары священнику и бросают его на землю. Кроме того, сотрудники полиции вырывали ребёнка из рук отца во время акции протеста против ЛГБТ*, в результате чего мальчик ударился об асфальт.
Силовики вырвали ребенка из рук отца во время митинга против поддержки ЛГБТ* в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Полиция вырвала ребенка из рук отца на акции против ЛГБТ* в Кишиневе
Вчера, 15:36
«
"Санду пытается протолкнуть евроинтеграцию через создание моральной деградации. Жители Молдовы, в отличие от ее прозападных "продвинутых" властей, поддерживают традиционные духовно-нравственные ценности. Для чего тогда власти через колено ломают людей и их традиционные ценности и заставляют жителей лицезреть ЛГБТ*-акции? Так Санду демонстрирует лояльность и верноподданство "коллективному Западу", а моральное разложение необходимо им для отвлечения людей от реального беспредела, происходящего в Молдове", - сказала Аршинова.
По словам парламентария, организаторы ЛГБТ*-парада сознательно игнорировали процедуры согласования акции, зная, что марш запрещён решением муниципальных властей Кишинева.
«

"Пока активисты ЛГБТ* парализуют центр города, тысячи молдаван вышли на марш семьи, отстаивая традиционные ценности. Это крупнейшая акция в защиту семьи за последние годы", - отметила она.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в центре Кишинёва проходит массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей. Тысячи человек движутся по центральным улицам столицы с лозунгами "За традиционные ценности!", "Семья, мир, Молдова!" и "Будет семья — будет страна!". Манифестанты несут государственные флаги, иконы и транспаранты с религиозными и патриотическими призывами. В шествии участвуют пожилые люди, родители с детьми, представители духовенства.
Стычка полиции со священником в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
В Молдавии полиция применила силу к священнику на протесте против ЛГБТ*
Вчера, 14:39
Организаторами марша выступают оппозиционные партии — "Будущее Молдовы", Партия социалистов, Партия коммунистов и "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Участники требуют соблюдения конституции, где семья определяется как союз мужчины и женщины.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества.
Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
Кишинев - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
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31 мая, 12:19
 
В миреМолдавияКишиневРоссияМайя СандуИрина ВлахГосдума РФтрадиционные ценности
 
 
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