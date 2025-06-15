https://ria.ru/20250615/moldaviya-2023001494.html

В Госдуме объяснили, зачем Санду нужен ЛГБТ*-парад

В Госдуме объяснили, зачем Санду нужен ЛГБТ*-парад - РИА Новости, 15.06.2025

В Госдуме объяснили, зачем Санду нужен ЛГБТ*-парад

Президент Молдавии Майя Санду с помощью ЛГБТ*-парада пытается вызвать моральную деградацию в обществе, чтобы "протолкнуть" евроинтеграцию, заявила РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T19:47:00+03:00

2025-06-15T19:47:00+03:00

2025-06-15T20:06:00+03:00

в мире

молдавия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду с помощью ЛГБТ*-парада пытается вызвать моральную деградацию в обществе, чтобы "протолкнуть" евроинтеграцию, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Одновременно с этим представители оппозиционного политблока "Победа", а также группы верующих и общественных активистов провели в столице Молдавии акции протеста против ЛГБТ*-шествия. Полиция обеспечивала охрану участников акции ЛГБТ*, при этом применила силу к священнику, который выражал несогласие с этим мероприятием. На записи инцидента видно, как полицейские наносят удары священнику и бросают его на землю. Кроме того, сотрудники полиции вырывали ребёнка из рук отца во время акции протеста против ЛГБТ*, в результате чего мальчик ударился об асфальт. "Санду пытается протолкнуть евроинтеграцию через создание моральной деградации. Жители Молдовы, в отличие от ее прозападных "продвинутых" властей, поддерживают традиционные духовно-нравственные ценности. Для чего тогда власти через колено ломают людей и их традиционные ценности и заставляют жителей лицезреть ЛГБТ*-акции? Так Санду демонстрирует лояльность и верноподданство "коллективному Западу", а моральное разложение необходимо им для отвлечения людей от реального беспредела, происходящего в Молдове", - сказала Аршинова. По словам парламентария, организаторы ЛГБТ*-парада сознательно игнорировали процедуры согласования акции, зная, что марш запрещён решением муниципальных властей Кишинева. "Пока активисты ЛГБТ* парализуют центр города, тысячи молдаван вышли на марш семьи, отстаивая традиционные ценности. Это крупнейшая акция в защиту семьи за последние годы", - отметила она.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в центре Кишинёва проходит массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей. Тысячи человек движутся по центральным улицам столицы с лозунгами "За традиционные ценности!", "Семья, мир, Молдова!" и "Будет семья — будет страна!". Манифестанты несут государственные флаги, иконы и транспаранты с религиозными и патриотическими призывами. В шествии участвуют пожилые люди, родители с детьми, представители духовенства. Организаторами марша выступают оппозиционные партии — "Будущее Молдовы", Партия социалистов, Партия коммунистов и "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Участники требуют соблюдения конституции, где семья определяется как союз мужчины и женщины. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250615/kishinev-2022968227.html

https://ria.ru/20250615/kishinev-2022959609.html

https://ria.ru/20250531/moldavija-2020118295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, ирина влах, госдума рф, традиционные ценности