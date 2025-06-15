https://ria.ru/20250615/moldaviya-2022967074.html

В Кишиневе прошли акции протеста против проведения ЛГБТ-парада*

В Кишиневе прошли акции протеста против проведения ЛГБТ-парада* - РИА Новости, 15.06.2025

В Кишиневе прошли акции протеста против проведения ЛГБТ-парада*

Представители оппозиционного политблока "Победа", а также группы верующих и общественных активистов провели в столице Молдавии акции протеста против проведения... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T15:30:00+03:00

2025-06-15T15:30:00+03:00

2025-06-15T15:47:00+03:00

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КИШИНЁВ, 15 июн – РИА Новости. Представители оппозиционного политблока "Победа", а также группы верующих и общественных активистов провели в столице Молдавии акции протеста против проведения ЛГБТ-шествия*, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты собрались на одном из перекрёстков вдоль маршрута движения участников ЛГБТ-парада*. Они заявили, что выступают против пропаганды ЛГБТ* и в поддержку традиционных семейных ценностей. "Мы выступаем за сохранение традиционной семьи", — заявили представители блока "Победа". Полиция оттеснила протестующих от маршрута шествия. Параллельно с этой акцией группа верующих и гражданские активисты хотели пройти к улице, где проходило шествие ЛГБТ*, однако полицейские перекрыли им дорогу. Сотрудники правоохранительных органов затолкали в микроавтобус мужчину с маленьким ребёнком на руках. Видеозапись инцидента была опубликована самими манифестантами в социальных сетях. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*. Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250531/moldavija-2020118295.html

https://ria.ru/20250603/moldavija-2020636300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полиция задерживает мужчину с ребенком на руках на акции против поддержки ЛГБТ* в Кишиневе Мужчину с маленьким ребенком на руках полиция грубо заталкивает в бус. Начались задержания противников ЛГБТ* 2025-06-15T15:30 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, молдавия, кишинев, россия, традиционные ценности