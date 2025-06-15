https://ria.ru/20250615/mishustin-2022926443.html

Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником

Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 15.06.2025

Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником

Укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни являются ключевой национальной целью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T09:40:00+03:00

2025-06-15T09:40:00+03:00

2025-06-15T09:56:00+03:00

общество

россия

день социального работника

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни являются ключевой национальной целью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем медработника.Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который в этом году отмечается в воскресенье 15 июня."Сохранение населения, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни являются ключевой национальной целью, обозначенной президентом страны", - отметил Мишустин в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.Российский премьер отметил, что профессия медработника была и остается одной из самых почетных и востребованных. Он напомнил, что многие отечественные ученые навсегда вписали свои имена в историю, внесли неоценимый вклад в науку, совершили прорывные открытия, разработали вакцины, антибиотики, новаторские методики лечения."Сегодня вы продолжаете дело предшественников, с честью выполняете свою благородную миссию. Всегда находитесь на передовой, стоите на страже здоровья и жизни миллионов людей. Ежедневно проявляете милосердие и гуманизм, помогаете пациентам справляться с самыми сложными испытаниями. Ваш самоотверженный труд требует глубоких знаний, опыта, безграничной преданности призванию и достоин искренних слов благодарности", - отметил Мишустин, пожелав работникам и ветеранам здравоохранения успехов, крепкого здоровья и всего самого хорошего.Он добавил, что власти ведут системную работу по повышению доступности и качества медпомощи, модернизации инфраструктуры."Для ее достижения ведется системная работа по повышению доступности и качества медицинской помощи, модернизации инфраструктуры, развитию профилактики и телемедицины. Особое внимание уделяется внедрению современных технологий, расширению кадрового потенциала отрасли, подготовке высококвалифицированных специалистов", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина РФ.

https://ria.ru/20250615/meditsina-2022171552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, день социального работника, михаил мишустин