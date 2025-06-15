https://ria.ru/20250615/mironov-2022911403.html

Миронов призвал повысить престиж профессии врача

Миронов призвал повысить престиж профессии врача - РИА Новости, 15.06.2025

Миронов призвал повысить престиж профессии врача

Государству необходимо существенно повысить статус и доходы работников системы здравоохранения РФ, чтобы укрепить престиж этой профессии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T08:14:00+03:00

2025-06-15T08:14:00+03:00

2025-06-15T08:14:00+03:00

общество

россия

сергей миронов

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Государству необходимо существенно повысить статус и доходы работников системы здравоохранения РФ, чтобы укрепить престиж этой профессии, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. День медицинского работника в 2025 году отмечается в России 15 июня. "Поздравляю всех медицинских работников с праздником и желаю им здоровья, сил и всего самого лучшего в их нелегком и очень нужном деле. Для повышения престижа профессии и сохранения бесплатной медпомощи населению государство должно существенно повысить статус и доходы работников системы здравоохранения. Думаю, подавляющему большинству не нужно объяснять важность профессии врача и ту роль, которую медицинские работники играют в жизни общества. Сегодняшний день - лишний повод выразить благодарность тем, кто избрал благородный путь помощи людям, а порой и спасения их жизни", - сказал Миронов. Парламентарий подчеркнул, что труд медработников заслуживает не просто общественного признания, но и достойного вознаграждения, врачи имеют право на достойные условия жизни и работы. Он также напомнил о ключевых предложениях СРЗП по повышению зарплат и льгот для медработников. "Зарплата медработников среднего звена должна быть повышена до уровня средней по региону, а зарплата врачей - до 200%. И без всяких сверхурочных и совмещений. Это абсолютно оправданно с учетом высокой квалификации этих специалистов. Врачи - это элита нашего общества! При этом важно не просто повышать оплату труда, но и делать так, чтобы оклад составлял не менее 70% от общего размера зарплаты", - сказал Миронов. Кроме того, по его словам, надо устранить несправедливость в отношении отдельных категорий медработников, которые не получают специальные соцвыплаты, как, например, работники скорой помощи и межрайонных больниц. Миронов считает, что необходимо проиндексировать и расширить программы "Земский врач" и "Земский фельдшер", решать жилищные проблемы медработников. "Для реализации этих предложений необходимо менять политику государства в социальной сфере - повышать расходы на здравоохранение как минимум до 7% от ВВП страны. Этого добивалась и будет добиваться фракция СРЗП в Госдуме", - добавил он.

https://ria.ru/20250214/vrachi-1999397759.html

https://ria.ru/20250610/putin-2022062575.html

https://ria.ru/20241215/mironov-1989312029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, сергей миронов, госдума рф