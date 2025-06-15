https://ria.ru/20250615/maska-2022918698.html

Отец Илона Маска рассказал о поддержке Трампа в Африке

Отец Илона Маска рассказал о поддержке Трампа в Африке - РИА Новости, 15.06.2025

Отец Илона Маска рассказал о поддержке Трампа в Африке

Ряд африканских лидеров поддерживают президента США Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости бизнесмен южноафриканского происхождения, отец американского... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T09:11:00+03:00

2025-06-15T09:11:00+03:00

2025-06-15T09:11:00+03:00

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демократическая республика конго

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илон маск

эррол маск

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Ряд африканских лидеров поддерживают президента США Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости бизнесмен южноафриканского происхождения, отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск. Он отметил, что ведет сейчас бизнес с Мозамбиком, ДРК и Замбией. "Они более склонны к сближению с Трампом", - сказал Маск-старший. "Мы верим в вас, мы верим в Бога, и вы верите в Бога - именно это сказал мне президент Демократической Республики Конго - Трамп верит, я верю, поэтому я хочу быть с Трампом", - рассказал он. По мнению Маска-старшего, у Африки большой потенциал, тем не менее, она по-прежнему нуждается "в помощи и управленческих навыках европейцев и выходцев из России". Бизнесмен положительно отозвался о трудолюбии африканцев.

https://ria.ru/20241223/otkaz-1990766276.html

https://ria.ru/20250614/mask-2022755351.html

сша

мозамбик

демократическая республика конго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, мозамбик, демократическая республика конго, дональд трамп, илон маск, эррол маск