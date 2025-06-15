https://ria.ru/20250615/maska-2022918698.html
Отец Илона Маска рассказал о поддержке Трампа в Африке
Отец Илона Маска рассказал о поддержке Трампа в Африке - РИА Новости, 15.06.2025
Отец Илона Маска рассказал о поддержке Трампа в Африке
Ряд африканских лидеров поддерживают президента США Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости бизнесмен южноафриканского происхождения, отец американского... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T09:11:00+03:00
2025-06-15T09:11:00+03:00
2025-06-15T09:11:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Ряд африканских лидеров поддерживают президента США Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости бизнесмен южноафриканского происхождения, отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск. Он отметил, что ведет сейчас бизнес с Мозамбиком, ДРК и Замбией. "Они более склонны к сближению с Трампом", - сказал Маск-старший. "Мы верим в вас, мы верим в Бога, и вы верите в Бога - именно это сказал мне президент Демократической Республики Конго - Трамп верит, я верю, поэтому я хочу быть с Трампом", - рассказал он. По мнению Маска-старшего, у Африки большой потенциал, тем не менее, она по-прежнему нуждается "в помощи и управленческих навыках европейцев и выходцев из России". Бизнесмен положительно отозвался о трудолюбии африканцев.
https://ria.ru/20241223/otkaz-1990766276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мозамбик, демократическая республика конго, дональд трамп, илон маск, эррол маск
В мире, США, Мозамбик, Демократическая Республика Конго, Дональд Трамп, Илон Маск, Эррол Маск
Отец Илона Маска рассказал о поддержке Трампа в Африке
Отец Илона Маска заявил, что некоторые африканские лидеры поддерживают Трампа