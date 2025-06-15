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Отец Илона Маска прокомментировал запрет российских СМИ в Европе - РИА Новости, 15.06.2025
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08:10 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/maska-2022910970.html
Отец Илона Маска прокомментировал запрет российских СМИ в Европе
Отец Илона Маска прокомментировал запрет российских СМИ в Европе - РИА Новости, 15.06.2025
Отец Илона Маска прокомментировал запрет российских СМИ в Европе
Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск в интервью РИА Новости прокомментировал запрет ряда российских СМИ в Европе, предположив, что такое отношение к... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T08:10:00+03:00
2025-06-15T08:10:00+03:00
европа
россия
франция
илон маск
эррол маск
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск в интервью РИА Новости прокомментировал запрет ряда российских СМИ в Европе, предположив, что такое отношение к российским медиа может быть связано с боязнью европейских властей. "Когда вы что-то запрещаете, как правило, вы чего-то боитесь. Боитесь - поэтому запрещаете", - сказал Маск-старший. При этом, по его мнению, в Европе еще есть альтернативные точки зрения. "Вы можете это видеть в том, что касается выборов в разных местах. В Румынии, в Польше и так далее. И потом, конечно, Венгрия. И, конечно же, в Германии – АДГ", - указал он. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. В январе Европейский парламент принял очередную антироссийскую резолюцию с призывом к странам ЕС расширять санкции против СМИ России за якобы "дезинформацию" и поддержку СВО. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители не раз называли такие заявления голословными. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.
https://ria.ru/20250127/musk-1995692560.html
https://ria.ru/20250428/germanija-2013925764.html
https://ria.ru/20250615/mask-2022893895.html
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европа, россия, франция, илон маск, эррол маск, сергей лавров, евросоюз, альтернатива для германии (партия), европарламент, в мире
Европа, Россия, Франция, Илон Маск, Эррол Маск, Сергей Лавров, Евросоюз, Альтернатива для Германии (партия), Европарламент, В мире
Отец Илона Маска прокомментировал запрет российских СМИ в Европе

Отец Илона Маска заявил, что российские СМИ в Европе запрещают из-за страха

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск в интервью РИА Новости прокомментировал запрет ряда российских СМИ в Европе, предположив, что такое отношение к российским медиа может быть связано с боязнью европейских властей.
"Когда вы что-то запрещаете, как правило, вы чего-то боитесь. Боитесь - поэтому запрещаете", - сказал Маск-старший.
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При этом, по его мнению, в Европе еще есть альтернативные точки зрения. "Вы можете это видеть в том, что касается выборов в разных местах. В Румынии, в Польше и так далее. И потом, конечно, Венгрия. И, конечно же, в ГерманииАДГ", - указал он.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
В январе Европейский парламент принял очередную антироссийскую резолюцию с призывом к странам ЕС расширять санкции против СМИ России за якобы "дезинформацию" и поддержку СВО.
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Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств.
Официальные российские представители не раз называли такие заявления голословными.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.
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ЕвропаРоссияФранцияИлон МаскЭррол МаскСергей ЛавровЕвросоюзАльтернатива для Германии (партия)ЕвропарламентВ мире
 
 
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