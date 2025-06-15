Отец Маска рассказал об отношении британцев к Киру Стармеру
Отец Маска: 80 процентов британцев не хотят видеть Стармера премьером
© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Из всего населения Британии 80% не желают видеть Кира Стармера на посту премьер-министра, заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.
"А Стармер такой… Неприязнь к Стармеру в Британии такова, что 80% людей не хотят его видеть. Люди недовольны правительством", - сказал Маск-старший, добавив, то британцев охватили сомнения.
Ранее в разговоре с РИА Новости он выразил мнение, что Стармер получает из-за рубежа инструкции по управлению собственной страной. По мнению Маска-старшего, каждый раз, когда возникает какая-то проблема, Стармер отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, "похоже, получив инструкции о том, что он должен делать дальше".
Как полагает бизнесмен, подобное поведение британского премьера настораживает.
В середине мая компания YouGov провела соцопрос. Согласно результатам опроса, к премьеру положительно относятся 23% британцев, что на пять процентных пунктов ниже, чем месяц назад. Отрицательного мнения придерживаются 69% респондентов, что на семь процентных пунктов выше, чем месяц назад. Разрыв между этими двумя значениями достиг 46 процентных пунктов - самого высокого уровня за все время отслеживания, включая годы, проведенные Стармером во главе оппозиции.
При этом растет популярность главы популистской партии Reform UK Найджела Фараджа. Его положительная оценка за месяц возросла на пять процентных пунктов до исторического максимума в 32%. При этом 59% респондентов высказали негативное отношение к Фараджу, а разница между показателями за месяц опустилась с 38 до 27 пунктов. Опрос проводился 13-14 мая среди 2171 взрослого британца. Данные о статистической погрешности не приводились.