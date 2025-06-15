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Отец Маска рассказал об отношении британцев к Киру Стармеру

Отец Маска рассказал об отношении британцев к Киру Стармеру - РИА Новости, 15.06.2025

Отец Маска рассказал об отношении британцев к Киру Стармеру

Из всего населения Британии 80% не желают видеть Кира Стармера на посту премьер-министра, заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T07:12:00+03:00

2025-06-15T07:12:00+03:00

2025-06-15T07:12:00+03:00

в мире

давос

кир стармер

найджел фарадж

илон маск

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Из всего населения Британии 80% не желают видеть Кира Стармера на посту премьер-министра, заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск. "А Стармер такой… Неприязнь к Стармеру в Британии такова, что 80% людей не хотят его видеть. Люди недовольны правительством", - сказал Маск-старший, добавив, то британцев охватили сомнения. Ранее в разговоре с РИА Новости он выразил мнение, что Стармер получает из-за рубежа инструкции по управлению собственной страной. По мнению Маска-старшего, каждый раз, когда возникает какая-то проблема, Стармер отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, "похоже, получив инструкции о том, что он должен делать дальше". Как полагает бизнесмен, подобное поведение британского премьера настораживает. В середине мая компания YouGov провела соцопрос. Согласно результатам опроса, к премьеру положительно относятся 23% британцев, что на пять процентных пунктов ниже, чем месяц назад. Отрицательного мнения придерживаются 69% респондентов, что на семь процентных пунктов выше, чем месяц назад. Разрыв между этими двумя значениями достиг 46 процентных пунктов - самого высокого уровня за все время отслеживания, включая годы, проведенные Стармером во главе оппозиции. При этом растет популярность главы популистской партии Reform UK Найджела Фараджа. Его положительная оценка за месяц возросла на пять процентных пунктов до исторического максимума в 32%. При этом 59% респондентов высказали негативное отношение к Фараджу, а разница между показателями за месяц опустилась с 38 до 27 пунктов. Опрос проводился 13-14 мая среди 2171 взрослого британца. Данные о статистической погрешности не приводились.

https://ria.ru/20250609/britaniya-2021886199.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, давос, кир стармер, найджел фарадж, илон маск