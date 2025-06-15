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Отец Илона Маска прокомментировал победу Мерца на выборах

Отец Илона Маска прокомментировал победу Мерца на выборах - РИА Новости, 15.06.2025

Отец Илона Маска прокомментировал победу Мерца на выборах

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц со своей воинственной риторикой не нравится немцам, его победа на выборах оказалась "неверным выбором", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T04:40:00+03:00

2025-06-15T04:40:00+03:00

2025-06-15T04:41:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц со своей воинственной риторикой не нравится немцам, его победа на выборах оказалась "неверным выбором", заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск. "На выборах этот "воинствующий ястреб", Мерц… стал канцлером, победив лишь с небольшим отрывом. Я не думаю, что он нравится им. Я думаю, что он - неправильный выбор для Германии. Но пусть попытает счастья, и посмотрим, что получится", - сказал Маск-старший. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, украина, киев, фридрих мерц, илон маск, эррол маск