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Отец Илона Маска прокомментировал победу Мерца на выборах - РИА Новости, 15.06.2025
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04:40 15.06.2025 (обновлено: 04:41 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/mask-2022897599.html
Отец Илона Маска прокомментировал победу Мерца на выборах
Отец Илона Маска прокомментировал победу Мерца на выборах - РИА Новости, 15.06.2025
Отец Илона Маска прокомментировал победу Мерца на выборах
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц со своей воинственной риторикой не нравится немцам, его победа на выборах оказалась "неверным выбором", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T04:40:00+03:00
2025-06-15T04:41:00+03:00
в мире
германия
украина
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фридрих мерц
илон маск
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц со своей воинственной риторикой не нравится немцам, его победа на выборах оказалась "неверным выбором", заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск. "На выборах этот "воинствующий ястреб", Мерц… стал канцлером, победив лишь с небольшим отрывом. Я не думаю, что он нравится им. Я думаю, что он - неправильный выбор для Германии. Но пусть попытает счастья, и посмотрим, что получится", - сказал Маск-старший. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
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в мире, германия, украина, киев, фридрих мерц, илон маск, эррол маск
В мире, Германия, Украина, Киев, Фридрих Мерц, Илон Маск, Эррол Маск
Отец Илона Маска прокомментировал победу Мерца на выборах

Отец Маска назвал победу Мерца на выборах неверным выбором для Германии

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц со своей воинственной риторикой не нравится немцам, его победа на выборах оказалась "неверным выбором", заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.
"На выборах этот "воинствующий ястреб", Мерц… стал канцлером, победив лишь с небольшим отрывом. Я не думаю, что он нравится им. Я думаю, что он - неправильный выбор для Германии. Но пусть попытает счастья, и посмотрим, что получится", - сказал Маск-старший.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
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В миреГерманияУкраинаКиевФридрих МерцИлон МаскЭррол Маск
 
 
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