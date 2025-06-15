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Отец Илона Маска прокомментировал победу Мерца на выборах
Отец Илона Маска прокомментировал победу Мерца на выборах - РИА Новости, 15.06.2025
Отец Илона Маска прокомментировал победу Мерца на выборах
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц со своей воинственной риторикой не нравится немцам, его победа на выборах оказалась "неверным выбором", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T04:40:00+03:00
2025-06-15T04:40:00+03:00
2025-06-15T04:41:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц со своей воинственной риторикой не нравится немцам, его победа на выборах оказалась "неверным выбором", заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск. "На выборах этот "воинствующий ястреб", Мерц… стал канцлером, победив лишь с небольшим отрывом. Я не думаю, что он нравится им. Я думаю, что он - неправильный выбор для Германии. Но пусть попытает счастья, и посмотрим, что получится", - сказал Маск-старший. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Германия, Украина, Киев, Фридрих Мерц, Илон Маск, Эррол Маск
Отец Илона Маска прокомментировал победу Мерца на выборах
Отец Маска назвал победу Мерца на выборах неверным выбором для Германии