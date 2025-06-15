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Отец Маска считает, что европейцы все меньше хотят работать - РИА Новости, 15.06.2025
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03:18 15.06.2025 (обновлено: 03:28 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/mask-2022893895.html
Отец Маска считает, что европейцы все меньше хотят работать
Отец Маска считает, что европейцы все меньше хотят работать - РИА Новости, 15.06.2025
Отец Маска считает, что европейцы все меньше хотят работать
Жители стран Европы все меньше хотят работать, заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, связав такое явление с "распространением... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:18:00+03:00
2025-06-15T03:28:00+03:00
европа
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Жители стран Европы все меньше хотят работать, заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, связав такое явление с "распространением социализма". "С распространением социализма, как я это вижу, в Европе желание людей работать ослабевает. Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая", - сказал Маск-старший. По его мнению, желание покинуть страну, в которой повышают налогообложение, естественно. "Вы переезжаете в страну, где снижают налоги, а не повышают их уровень. Так что страны в Европе, которые повышают налоги, социализировались до уровня "не работай, все в порядке, тебе не надо работать", - поделился он. Как полагает бизнесмен, такой подход противоречит европейским традициям. "Так что если бы вы попросили людей (европейцев – ред.), живших 100 лет назад, вернуться и посмотреть, что произошло, я думаю, они были бы очень разочарованы", - отметил бизнесмен. В то же время он выразил мнение, что уровень IQ, сообразительность у европейцев никуда не делись, поэтому сбрасывать Европу со счетов не стоит.
https://ria.ru/20250613/mask-2022569844.html
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европа, илон маск, эррол маск, в мире
Европа, Илон Маск, Эррол Маск, В мире
Отец Маска считает, что европейцы все меньше хотят работать

Эррол Маск: в ЕС все меньше хотят работать из-за распространения социализма

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Жители стран Европы все меньше хотят работать, заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, связав такое явление с "распространением социализма".
«
"С распространением социализма, как я это вижу, в Европе желание людей работать ослабевает. Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая", - сказал Маск-старший.
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По его мнению, желание покинуть страну, в которой повышают налогообложение, естественно.
"Вы переезжаете в страну, где снижают налоги, а не повышают их уровень. Так что страны в Европе, которые повышают налоги, социализировались до уровня "не работай, все в порядке, тебе не надо работать", - поделился он.
Как полагает бизнесмен, такой подход противоречит европейским традициям. "Так что если бы вы попросили людей (европейцев – ред.), живших 100 лет назад, вернуться и посмотреть, что произошло, я думаю, они были бы очень разочарованы", - отметил бизнесмен.
В то же время он выразил мнение, что уровень IQ, сообразительность у европейцев никуда не делись, поэтому сбрасывать Европу со счетов не стоит.
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