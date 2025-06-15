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В Ярославской области нашли мальчика, потушившего Вечный огонь - РИА Новости, 15.06.2025
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11:38 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/malchik-2022936910.html
В Ярославской области нашли мальчика, потушившего Вечный огонь
В Ярославской области нашли мальчика, потушившего Вечный огонь - РИА Новости, 15.06.2025
В Ярославской области нашли мальчика, потушившего Вечный огонь
Полиция нашла мальчика, залившего водой Вечный огонь в поселке в Ярославской области, и провела профилактическую беседу с ним и его родителями, собранные... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T11:38:00+03:00
2025-06-15T11:38:00+03:00
происшествия
ярославская область
россия
ростовский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Полиция нашла мальчика, залившего водой Вечный огонь в поселке в Ярославской области, и провела профилактическую беседу с ним и его родителями, собранные материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщило УМВД по региону. В соцсетях появилось видео, сделанное камерами видеонаблюдения, предположительно, в поселке Семибратово Ростовского района Ярославской области. Мальчик лет 6-8 подъезжает к мемориалу Вечный огонь на двухколесном велосипеде, и сначала смотрит на огонь, а затем заливает его водой из стоящих рядом емкостей, в которых, вероятно, раньше стояли живые цветы. Других людей на аллее в это время нет. Потушив огонь, ребенок садится на велосипед и уезжает. Накануне в УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что ищут ребенка. "Установлен несовершеннолетний 2017 года рождения. С ребенком и его законными представителями сотрудниками ПДН проведена профилактическая беседа, выявлены причины совершения мальчиком такого поступка. Собранные правоохранителями материалы будут направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении УМВД в воскресенье. В полиции подтвердили, что инцидент произошел в поселке Семибратово. В СУСК по Ярославской области уточнили РИА Новости, что в связи с произошедшим проводят проверку - по статье 243.4 УК РФ "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России". При этом информационный центр СК России сообщил, что председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации об осквернении символа воинской славы.
https://ria.ru/20250516/voronezh-2017377894.html
https://realty.ria.ru/20250508/moskva-2015487171.html
ярославская область
россия
ростовский район
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происшествия, ярославская область, россия, ростовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославская область, Россия, Ростовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ярославской области нашли мальчика, потушившего Вечный огонь

Полиция провела беседу с мальчиком, залившим водой Вечный огонь под Ярославлем

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вечный огонь. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Полиция нашла мальчика, залившего водой Вечный огонь в поселке в Ярославской области, и провела профилактическую беседу с ним и его родителями, собранные материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщило УМВД по региону.
В соцсетях появилось видео, сделанное камерами видеонаблюдения, предположительно, в поселке Семибратово Ростовского района Ярославской области. Мальчик лет 6-8 подъезжает к мемориалу Вечный огонь на двухколесном велосипеде, и сначала смотрит на огонь, а затем заливает его водой из стоящих рядом емкостей, в которых, вероятно, раньше стояли живые цветы. Других людей на аллее в это время нет. Потушив огонь, ребенок садится на велосипед и уезжает.
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Накануне в УМВД по Ярославской области сообщили РИА Новости, что ищут ребенка.
"Установлен несовершеннолетний 2017 года рождения. С ребенком и его законными представителями сотрудниками ПДН проведена профилактическая беседа, выявлены причины совершения мальчиком такого поступка. Собранные правоохранителями материалы будут направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении УМВД в воскресенье. В полиции подтвердили, что инцидент произошел в поселке Семибратово.
В СУСК по Ярославской области уточнили РИА Новости, что в связи с произошедшим проводят проверку - по статье 243.4 УК РФ "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России". При этом информационный центр СК России сообщил, что председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации об осквернении символа воинской славы.
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