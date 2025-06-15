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Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
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14:43 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/lavrov-2022960056.html
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг конфликта Израиля и Ирана
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг конфликта Израиля и Ирана
Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсудили конфликт между Израилем и Ираном, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:43:00+03:00
2025-06-15T14:43:00+03:00
в мире
турция
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хакан фидан
сергей лавров
обострение конфликта между израилем и ираном
иран
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АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсудили конфликт между Израилем и Ираном, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Сегодня (15 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также возможные глобальные и региональные последствия этой напряженности", - сообщил собеседник агентства. По его словам, глава МИД Турции заявил, что положить конец конфликту можно только с помощью дипломатии. "Министр Фидан заявил, что происходящее вызывает беспокойство и что дипломатия - единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор о ядерной деятельности Ирана", - добавил источник.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, турция, россия, израиль, хакан фидан, сергей лавров, обострение конфликта между израилем и ираном, иран
В мире, Турция, Россия, Израиль, Хакан Фидан, Сергей Лавров, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг конфликта Израиля и Ирана

Глава МИД РФ и Турции Лавров и Фидан обсудили конфликт между Израилем и Ираном

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
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АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсудили конфликт между Израилем и Ираном, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
«
"Сегодня (15 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также возможные глобальные и региональные последствия этой напряженности", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, глава МИД Турции заявил, что положить конец конфликту можно только с помощью дипломатии.
"Министр Фидан заявил, что происходящее вызывает беспокойство и что дипломатия - единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор о ядерной деятельности Ирана", - добавил источник.
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В миреТурцияРоссияИзраильХакан ФиданСергей ЛавровОбострение конфликта между Израилем и ИраномИран
 
 
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