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Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг конфликта Израиля и Ирана
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг конфликта Израиля и Ирана
Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсудили конфликт между Израилем и Ираном, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:43:00+03:00
2025-06-15T14:43:00+03:00
2025-06-15T14:43:00+03:00
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АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, обсудили конфликт между Израилем и Ираном, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Сегодня (15 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также возможные глобальные и региональные последствия этой напряженности", - сообщил собеседник агентства. По его словам, глава МИД Турции заявил, что положить конец конфликту можно только с помощью дипломатии. "Министр Фидан заявил, что происходящее вызывает беспокойство и что дипломатия - единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор о ядерной деятельности Ирана", - добавил источник.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, израиль, хакан фидан, сергей лавров, обострение конфликта между израилем и ираном, иран
В мире, Турция, Россия, Израиль, Хакан Фидан, Сергей Лавров, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг конфликта Израиля и Ирана
Глава МИД РФ и Турции Лавров и Фидан обсудили конфликт между Израилем и Ираном