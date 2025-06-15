На Кубани трое мужчин пытались поджечь релейный шкаф
На Кубани задержали трех мужчин, пытавшихся поджечь релейный шкаф
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Транспортная полиция на Кубани задержала троих мужчин, пытавшихся поджечь релейный шкаф вблизи станции "Краснодар-2", сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"В полицию от работников Северо-Кавказской железной дороги поступило сообщение о том, что вблизи станции "Краснодар-2" выявлено частичное повреждение релейного шкафа, отвечающего за безопасность на железной дороге. Инцидент не привёл к сбоям в движении поездов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие на место транспортные полицейские зафиксировали признаки умышленного повреждения металлической установки. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками транспортной полиции и краевого УФСБ России, были задержаны трое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности.
По словам правоохранителей, молодые люди признались, что, получив в мессенджере предложение о криминальном заработке от неизвестного лица, согласились совершить преступление за денежное вознаграждение. По предварительным данным, они попытались поджечь релейный шкаф, однако довести противоправное деяние до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ. Фигурантов заключили под стражу.