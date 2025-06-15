https://ria.ru/20250615/kuban-2022962620.html

На Кубани трое мужчин пытались поджечь релейный шкаф

На Кубани трое мужчин пытались поджечь релейный шкаф - РИА Новости, 15.06.2025

На Кубани трое мужчин пытались поджечь релейный шкаф

Транспортная полиция на Кубани задержала троих мужчин, пытавшихся поджечь релейный шкаф вблизи станции "Краснодар-2", сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T15:02:00+03:00

2025-06-15T15:02:00+03:00

2025-06-15T15:02:00+03:00

происшествия

россия

северо-кавказская железная дорога

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Транспортная полиция на Кубани задержала троих мужчин, пытавшихся поджечь релейный шкаф вблизи станции "Краснодар-2", сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. "В полицию от работников Северо-Кавказской железной дороги поступило сообщение о том, что вблизи станции "Краснодар-2" выявлено частичное повреждение релейного шкафа, отвечающего за безопасность на железной дороге. Инцидент не привёл к сбоям в движении поездов", - говорится в сообщении. Отмечается, что прибывшие на место транспортные полицейские зафиксировали признаки умышленного повреждения металлической установки. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками транспортной полиции и краевого УФСБ России, были задержаны трое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. По словам правоохранителей, молодые люди признались, что, получив в мессенджере предложение о криминальном заработке от неизвестного лица, согласились совершить преступление за денежное вознаграждение. По предварительным данным, они попытались поджечь релейный шкаф, однако довести противоправное деяние до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ. Фигурантов заключили под стражу.

https://ria.ru/20250607/peterburg-2021570917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, северо-кавказская железная дорога