https://ria.ru/20250615/konflikt-2022895149.html

Саудовский кронпринц осудил атаки Израиля на Иран

Саудовский кронпринц осудил атаки Израиля на Иран - РИА Новости, 15.06.2025

Саудовский кронпринц осудил атаки Израиля на Иран

Атаки Израиля на Иран помешали усилиям по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в телефонном... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T03:45:00+03:00

2025-06-15T03:45:00+03:00

2025-06-15T03:45:00+03:00

в мире

иран

израиль

ближний восток

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

масуд пезешкиан

тамим бен хамад аль тани

обострение конфликта между израилем и ираном

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ДОХА, 15 июн - РИА Новости. Атаки Израиля на Иран помешали усилиям по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, во время которого он принес соболезнования в связи с жертвами израильской атаки, сообщило Саудовское госагентство новостей SPA. "Его королевское высочество наследный принц подчеркнул, что эти атаки (израильские - ред.) нарушили текущий диалог по урегулированию кризиса и помешали усилиям по деэскалации и достижению дипломатических решений", - привело содержание разговора агентство. "Он подчеркнул неприятие королевством применения силы для разрешения споров и необходимость принятия диалога в качестве основы для урегулирования разногласий", - отмечается в сообщении. По информации SPA, президент Ирана поблагодарил "наследного принца за его благородные чувства по отношению к Ирану и иранскому народу, высоко оценив позицию королевства в неприятии и осуждении израильской агрессии". Ранее с президентом Ирана также связался эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, который стал первым арабским лидером, позвонившим руководству Ирана, чтобы выразить поддержку и осуждение израильских атак. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана. ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Как сообщили иранские СМИ, при атаках были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская Республика в ответ на удары ЦАХАЛ начала операцию "Правдивое обещание 3". Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Британии, что нанесет более масштабные удары по израильской территории. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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ближний восток

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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-15T03:45 true PT0M34S

Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране 2025-06-15T03:45 true PT0M21S

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Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, ближний восток, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), масуд пезешкиан, тамим бен хамад аль тани, обострение конфликта между израилем и ираном