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Саудовский кронпринц осудил атаки Израиля на Иран - РИА Новости, 15.06.2025
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03:45 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/konflikt-2022895149.html
Саудовский кронпринц осудил атаки Израиля на Иран
Саудовский кронпринц осудил атаки Израиля на Иран - РИА Новости, 15.06.2025
Саудовский кронпринц осудил атаки Израиля на Иран
Атаки Израиля на Иран помешали усилиям по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в телефонном... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:45:00+03:00
2025-06-15T03:45:00+03:00
в мире
иран
израиль
ближний восток
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
масуд пезешкиан
тамим бен хамад аль тани
обострение конфликта между израилем и ираном
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ДОХА, 15 июн - РИА Новости. Атаки Израиля на Иран помешали усилиям по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, во время которого он принес соболезнования в связи с жертвами израильской атаки, сообщило Саудовское госагентство новостей SPA. "Его королевское высочество наследный принц подчеркнул, что эти атаки (израильские - ред.) нарушили текущий диалог по урегулированию кризиса и помешали усилиям по деэскалации и достижению дипломатических решений", - привело содержание разговора агентство. "Он подчеркнул неприятие королевством применения силы для разрешения споров и необходимость принятия диалога в качестве основы для урегулирования разногласий", - отмечается в сообщении. По информации SPA, президент Ирана поблагодарил "наследного принца за его благородные чувства по отношению к Ирану и иранскому народу, высоко оценив позицию королевства в неприятии и осуждении израильской агрессии". Ранее с президентом Ирана также связался эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, который стал первым арабским лидером, позвонившим руководству Ирана, чтобы выразить поддержку и осуждение израильских атак. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана. ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Как сообщили иранские СМИ, при атаках были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская Республика в ответ на удары ЦАХАЛ начала операцию "Правдивое обещание 3". Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Британии, что нанесет более масштабные удары по израильской территории. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html
иран
израиль
ближний восток
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
353
60
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
2025-06-15T03:45
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Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране
Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, израиль, ближний восток, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), масуд пезешкиан, тамим бен хамад аль тани, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Масуд Пезешкиан, Тамим бен Хамад Аль Тани, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Саудовский кронпринц осудил атаки Израиля на Иран

Мухаммед бен Салман: атаки Израиля на Иран помешали деэскалации в регионе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМухаммед Бен Сальман
Мухаммед Бен Сальман - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мухаммед Бен Сальман. Архивное фото
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ДОХА, 15 июн - РИА Новости. Атаки Израиля на Иран помешали усилиям по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, во время которого он принес соболезнования в связи с жертвами израильской атаки, сообщило Саудовское госагентство новостей SPA.
"Его королевское высочество наследный принц подчеркнул, что эти атаки (израильские - ред.) нарушили текущий диалог по урегулированию кризиса и помешали усилиям по деэскалации и достижению дипломатических решений", - привело содержание разговора агентство.
"Он подчеркнул неприятие королевством применения силы для разрешения споров и необходимость принятия диалога в качестве основы для урегулирования разногласий", - отмечается в сообщении.
По информации SPA, президент Ирана поблагодарил "наследного принца за его благородные чувства по отношению к Ирану и иранскому народу, высоко оценив позицию королевства в неприятии и осуждении израильской агрессии".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Вчера, 13:10
Ранее с президентом Ирана также связался эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, который стал первым арабским лидером, позвонившим руководству Ирана, чтобы выразить поддержку и осуждение израильских атак.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана. ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
По сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Как сообщили иранские СМИ, при атаках были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская Республика в ответ на удары ЦАХАЛ начала операцию "Правдивое обещание 3".
Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших.
Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Британии, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
 
В миреИранИзраильБлижний ВостокМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Масуд ПезешкианТамим бен Хамад Аль ТаниОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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